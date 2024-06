Profima: il partner strategico per la Pubblica Amministrazione nell’accesso ai fondi pubblici

20 Giugno 2024

(Adnkronos) – Profima si pone al servizio della Pubblica Amministrazione come partner strategico per Comuni di oltre 20mila Abitanti nell’accesso ai Fondi Pubblici

Frosinone, 20 giugno 2024 – Profima, leader nella consulenza aziendale, annuncia con orgoglio il rafforzamento del suo ruolo di partner strategico per la pubblica amministrazione, in particolare per i Comuni con una popolazione superiore ai 20 mila abitanti.

Grazie a una task force di 25 esperti interni, Profima è in grado di supportare efficacemente gli enti pubblici nell’accesso ai fondi pubblici italiani ed europei, promuovendo lo sviluppo sostenibile e l’innovazione.

La società, guidata dall’ing. Enzo Altobelli, è riconosciuta per la sua competenza nell’affiancare le piccole e medie imprese (PMI) nel cogliere le opportunità offerte dai fondi pubblici. Ora però Profima espande la sua missione, posizionandosi come un partner di valore anche per la Pubblica Amministrazione. Questo nuovo focus si basa sulla convinzione che un accesso efficace ai finanziamenti pubblici possa costituire una leva fondamentale per il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture locali.

Ed è per questo che Profima mette a disposizione dei Comuni una Task Force dedicata per la Pubblica Amministrazione con 25 esperti, ciascuno con una profonda conoscenza delle normative e delle opportunità di finanziamento disponibili. Questo team si occupa di ogni fase del processo, dalla identificazione delle opportunità di finanziamento alla predisposizione e presentazione delle domande, garantendo un supporto continuo e su misura per ogni ente.

Lavorare fianco a fianco con i clienti per aiutarli a navigare nel complesso panorama dei fondi pubblici, è l’obiettivo di Profima oltre che assicurarsi che ogni Comune possa sfruttare appieno le risorse disponibili per realizzare progetti che migliorino la qualità della vita dei cittadini, ha spiegato l’ing. Altobelli.

L’approccio di Profima va oltre la semplice consulenza tecnica. La società promuove una visione strategica a lungo termine, integrando la pianificazione dei progetti con le opportunità di finanziamento. Questo consente ai Comuni di sviluppare piani di investimento coerenti e sostenibili, che rispondano alle esigenze locali e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo.

La missione è chiarire che i fondi pubblici non sono solo una risorsa temporanea, ma uno strumento strategico per promuovere la crescita e l’innovazione a livello locale, aggiunge Altobelli. Con la consulenza, Profima aiuta i Comuni a trasformare le risorse in progetti concreti e di valore.

Profima ha già assistito numerosi Comuni nell’accesso ai fondi, contribuendo alla realizzazione di progetti che spaziano dal miglioramento delle infrastrutture alla promozione della sostenibilità ambientale. Questi successi testimoniano l’efficacia del metodo di lavoro della società e il valore aggiunto che può portare alla pubblica amministrazione.

Guardando al futuro, Profima si impegna a continuare a supportare i Comuni italiani, contribuendo al loro sviluppo e alla loro capacità di cogliere le opportunità offerte anche dal PNRR. Una società pronta a rispondere alle sfide del presente e del futuro, offrendo soluzioni innovative e supporto continuo.

Per maggiori info: https://www.profima.it/