Profol GmbH ottiene significativi vantaggi operativi e di sostenibilità grazie all’ implementazione di Fiix CMMS

Giugno 28, 2023

– Il sistema computerizzato di gestione della manutenzione sostituisce i processi manuali al fine di ottimizzare le operazioni, ridurre gli sprechi e migliorare la qualità

DÜSSELDORF, Germania, 28 giugno 2023/PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Profol GmbH, il primo utente tedesco di Fiix, il sistema di gestione computerizzata della manutenzione (CMMS) basato su cloud e alimentato da intelligenza artificiale, sta già ottenendo miglioramenti significativi nelle attività di manutenzione e, come diretta conseguenza , anche nei livelli di qualità e nelle operazioni.

Profol GmbH è specializzata nella produzione di film in polipropilene cast (CPP) di alta qualità per varie applicazioni, tra cui automotive, edilizia e costruzioni, elettronica, pavimentazione, mobili e imballaggi. L’azienda è orgogliosa della sua qualità, delle sue soluzioni personalizzate per i clienti e della sua forte fidelizzazione, ed è stata premiata nei settori della riciclabilità, delle soluzioni monomateriale e della sostenibilità.

Riconoscendo che le proprie attività di manutenzione potevano essere ottimizzate e migliorate, Profol ha introdotto la piattaforma Fiix per incrementare le prestazioni operative e i livelli di qualità attraverso la raccolta, analisi e condivisione di importanti dati operativi per la supervisione della gestione e il miglioramento dei processi. Parallelamente, grazie alla velocità di riparazione, la riduzione degli sprechi e la rimozione di molteplici protocolli manuali Fiix ha anche migliorato la propria sostenibilità.

Malte Dieckelmann, vice president vendite software enterprise, EMEA, di Rockwell Automationspiega: “Profol rappresenta un esempio perfettamente illustrato degli obiettivi per cui Fiix è stato progettato. Estraendo i dati giusti e mettendoli nelle mani di coloro che possono utilizzarli al meglio, Profol ha rivoluzionato le proprie attività di manutenzione, eliminando le inefficienze e i problemi di pianificazione insiti nei processi più manuali”.

Hannes Becker, assistant technical manager e product leader di Fiix presso Profol, ha spiegato: “Da quando abbiamo implementato il software di gestione della manutenzione Fiix, abbiamo registrato significativi miglioramenti in termini di tempistiche di riparazione, qualità, sostenibilità e riduzione degli sprechi. Prima del suo utilizzo, dovevamo far fronte a diverse sfide con ricerche di pezzi di ricambio che richiedevano molto tempo, associate alla mancanza di informazioni complete sulle apparecchiature. Invece, con l’implementazione di Fiix, registriamo tempi di ricerca molto più brevi, un migliore orientamento delle apparecchiature e processi di manutenzione semplificati”

Nel lungo termine, Profol intende automatizzare i processi di acquisto dei ricambi e di integrare Fiix con i sistemi ERP e MES esistenti; capacità che snelliranno ulteriormente i processi di gestione della manutenzione e aumenteranno l’efficienza in tutte le sue operazioni.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un leader globale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone col potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, nel Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 28.000 problem solver dedicati ai nostri clienti di oltre 100 Paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise in ambito industriale, visita il sito web www.rockwellautomation.com.

Informazioni su Profol GmbH

Che si tratti di forniture per ufficio, pavimenti, pellicole per mobili, imballaggi o componenti per l’automotive, Profol GmbH, azienda a gestione proprietaria, è leader mondiale nel settore dei film in polipropilene cast (CPP) e dei materiali compositi leggeri realizzati in plastica rinforzata con fibra di vetro rispettosi dell’ambiente. Nel nostro complesso e sfaccettato settore, ragioniamo in maniera differente e siamo interessati a prodotti innovativi e progetti entusiasmanti. Dall’Iowa a Canton, Profol gestisce alcuni dei più moderni impianti di estrusione colata al mondo presso sette stabilimenti in Europa, Nord America e Asia. Con 550 dipendenti, produciamo più di 100.000 tonnellate all’anno di pellicole in polipropilene cast (CPP) e compositi. Per informazioni più dettagliate su di noi e sui nostri prodotti, visitate il nostro sito web all’indirizzo www.profol.com

