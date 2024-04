Profumi, le tendenze del 2024: dagli acquisti in aeroporto alle fragranze del momento

17 Aprile 2024

(Adnkronos) – Roma, 17 Aprile 2024. Nuove fragranze hanno rivoluzionato il mercato dei profumi, ma il trend sarà ancor più preponderante nel 2024. Dalle note floreali ai richiami gastronomici, senza mai dimenticare la sostenibilità ambientale: le tendenze dell’anno in corso promettono un’esperienza olfattiva variegata e sorprendente.

Le reazioni a questa diversità di fragranze sono senz’altro positive da parte di una platea sempre più ampia di appassionati che – ora più che mai – può acquistare i profumi praticamente ovunque. Grandi magazzini, mercati locali, farmacie, profumerie online ma anche negli aeroporti, prima della partenza o al momento dell’arrivo. In quest’ultimo caso, è possibile sfogliare il catalogo online, procedere con l’ordine da sette giorni a due ore prima del volo e poi passare a ritirare il proprio profumo donna, ad esempio, a un passo dal gate, saltando la fila e ottimizzando i tempi.

Ognuno può cercare, informarsi e poi comprare la fragranza che sia in grado di esprimere la propria individualità. E a partire dall’ultimo periodo, anche in modo innovativo. L’olfatto – e questa non è certamente una novità – conferma il suo essere cruciale nell’esperienza sensoriale, ma diventa sempre più protagonista nella quotidianità. L’anno in corso, dunque, vede una serie di tendenze emergenti che stanno catturando l’attenzione dei consumatori. Di seguito, qualche esempio:

I profumi floreali rappresentano un ritorno trionfante nel panorama olfattivo del 2024. Non solo si tratta di un ritorno alle origini della profumeria, ma anche di un’inattesa rinascita di eleganza e raffinatezza. Le fragranze a base di rosa in particolare stanno catturando l’immaginazione dei consumatori con una delicata ma intramontabile bellezza. Accanto alla rosa, fiori come il gelsomino, il giglio e il fiore d’arancio stanno tornando alla ribalta, offrendo una gamma di note fresche, romantiche e avvolgenti. Questa tendenza riflette un desiderio di riconnessione con la natura e un apprezzamento per la semplicità e l’eleganza dei fiori.

Il 2024 è l’anno dei profumi ispirati ai dolci e ai piaceri della pasticceria casalinga. Note gourmand e luminose sono in grado di trasportare i sensi direttamente nel mondo della cucina più “dolce”, dove i biscotti vengono appena sfornati e torte al limone sono preparate con maestria. L’esperienza olfattiva diventa più indulgente e confortante, e allo stesso tempo tornano a galla- stimolati dai profumi- i ricordi e le emozioni legati ai momenti più dolci della vita.

Dopo l’exploit dell’anno precedente – il fatturato ha superato i 310 milioni di euro, riferisce Il Sole 24 Ore – la popolarità delle fragranze di nicchia continua a crescere nel 2024, portando una nota di controversia nel mondo dei profumi. Creazioni uniche in grado di suscitare emozioni intense e che spesso diventano oggetto di accesi dibattiti tra gli intenditori.

L’interesse per ingredienti etici e sostenibili sta guidando una vera e propria rivoluzione nel settore delle fragranze. Sempre più marchi stanno abbracciando la causa eco-friendly non solo per rispondere alla crescente domanda dei consumatori, ma anche per contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente. Le formulazioni vegane e gli ingredienti naturali sono diventati la norma, anziché l’eccezione, in risposta alla crescente consapevolezza ambientale della società. Inoltre, molti marchi stanno adottando pratiche di produzione sostenibili, riducendo l’impatto ambientale lungo l’intera catena di approvvigionamento. Questo impegno verso la sostenibilità non solo garantisce prodotti di alta qualità, ma anche una scelta consapevole che rispetta il pianeta e le generazioni future.

Una tendenza ancora in crescita nel 2024, infine, è la ricerca di profumi personalizzati. Questa esperienza su misura consente ai consumatori di creare la propria firma olfattiva, trasformando l’acquisto di un profumo in un’opera d’arte sensoriale unica e personale, che rispecchi in tutto e per tutto la personalità di chi lo indossa.

Il 2024 promette un’ampia gamma di opportunità nel mondo della profumeria, con tendenze innovative che offrono infinite possibilità di espressione personale. Profumi accessibili in una varietà di luoghi e con opzioni sempre più diverse: l’anno in corso si presenta come un momento ideale per esplorare il mondo delle fragranze.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://shop.adr.it/it/shopping/beauty/fragrance/women-fragrance.html

Email: ShopandFlyADR@adr.it