Progetto NFmeeT, IDD – Industria Del Design investe sulla digitalizzazione dei processi nel settore calzaturiero

20 Febbraio 2025

(Adnkronos) – Padova, 20 febbraio 2025 – Design e sviluppo di calzature, controllate, gestite e tracciate in ogni fase della lavorazione attraverso una piattaforma tecnologica progettata per trasformare e potenziare i processi creativi e collaborativi. Il tutto grazie all’impiego di soluzioni innovative come la blockchain, gli NFT e l’intelligenza artificiale. È questo l’obiettivo di NFmeeT, il progetto di ricerca sviluppato da IDD – Industria Del Design S.p.a, storica azienda padovana leader nella progettazione e creazione di prodotti nel settore delle calzature con 30 anni di esperienza alle spalle, ed EZ Lab, MarTech specializzata in AI & Blockchain, che tramite la propria piattaforma Made in Block valorizza e protegge le produzioni Made in Italy. Il progetto tecnologico sperimentale, che ha ottenuto un cofinanziamento di 200 mila euro nell’ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center, fonde tradizione artigianale e tecnologie innovative al servizio del design calzaturiero.

L’idea alla base di NFmeeT nasce a seguito di un’iniziativa che ha visto la collaborazione tra la storica azienda della Riviera del Brenta e la Scuola Italiana Design – SID – di Padova. L’iniziativa ha coinvolto oltre 130 studenti chiamati a ideare soluzioni innovative nell’ambito del design calzaturiero. I risultati di questo lavoro sono stati raccolti in una pubblicazione che celebra impegno e competenze. Oltre ad essere state pubblicate, le idee progettuali dei ragazzi vedranno la luce attraverso la realizzazione operativa grazie proprio al progetto NFmeeT.

«Il progetto nasce con l’obiettivo di ridefinire il modo in cui gestiamo il design delle calzature, integrando tecnologia e creatività in un unico ecosistema digitale. Una piattaforma che semplifica la collaborazione, migliora la trasparenza e valorizza ogni fase del processo, garantendo la tracciabilità tramite blockchain e la protezione della proprietà intellettuale» commenta Francesco Pilli, CEO di IDD.

«L’intelligenza artificiale, la blockchain e gli NFT non sono solo tecnologie, ma strumenti per ripensare il processo di design. Con NFmeeT, le utilizziamo per rendere i processi più sicuri, creativi e collaborativi, trasformando idee in valore e tradizione in futuro. Unendo innovazione e artigianalità, apriamo scenari inediti che rivoluzionano il modo di progettare e realizzare le calzature, generando un impatto positivo perché rendono il progresso accessibile, concreto e sicuro per tutti» spiega Massimo Morbiato, CEO di EZ Lab.

ShoeTrace

Cuore pulsante del progetto è ShoeTrace, una piattaforma digitale che integra tecnologie avanzate quali Blockchain, NFT – Non Fungible Token e modelli di Intelligenza Artificiale per migliorare il processo creativo e produttivo in azienda. Nello specifico, l’utilizzo della tecnologia Blockchain consente di proteggere il valore del progetto creativo, ne garantisce autenticità e tracciabilità, oltre che sostenibilità dei processi. Invece, la tokenizzazione dei progetti e la conseguente creazione di Asset Digitali tramite NFT rendono possibile una nuova modalità di gestione e distribuzione sicura dei contenuti, rafforzando la proprietà intellettuale dei designer. La piattaforma, inoltre, facilita uno scambio sicuro e fluido di informazioni sia tra clienti e fornitori, sia all’interno dei team di design. Grazie all’Intelligenza Artificiale, ottimizza le ricerche e la rappresentazione delle informazioni, migliorando flussi di lavoro e decisioni creative. A supporto del progetto, EZ Lab ha sviluppato nuove funzionalità avanzate per integrare ShoeTrace con il software gestionale Matrix di IDD, già utilizzato dall’azienda di design per la gestione di prototipi e collezioni.

NFmeeT ha visto poi il supporto tecnico-legale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova che attraverso attività di ricerca sul grado di protezione della proprietà intellettuale mira a validare il valore legale delle registrazioni in blockchain-NFT, fornendo una solida base giuridica alle innovazioni introdotte dalla piattaforma ed a tutela della protezione legale della creatività e della prototipia elaborati in azienda.

IDD – Industria Del Design S.P.A.

Grazie ai suoi 30 anni di esperienza nel cuore del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, IDD è un punto di riferimento nella progettazione e creazione di calzature e accessori per brand globali. L’azienda gestisce l’intero processo dalla concezione di un concept alla prototipazione fisica e digitale fino alla consegna del tech pack per lo sviluppo del campione in fabbrica. I prototipi vengono realizzati interamente a mano, mentre la produzione su scala è affidata a un network globale di partner selezionati, garantendo un’esecuzione tecnica accurata e coerente con il progetto. Oggi, l’azienda padovana è un punto di riferimento nel settore grazie alla sua capacità di innovare, combinando tradizione e tecnologia. Conta 70 collaboratori, un fatturato annuo di sei milioni di euro e clienti in tutta Europa e nel mondo.

Maggiori informazioni su https://www.idd.design.