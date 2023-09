PROMISE Technology lancia Pegasus R12 all’IBC 2023

Settembre 14, 2023

– La nuova soluzione di archiviazione RAID con 12 alloggiamenti offre elevate prestazioni nei flussi di lavoro creativi sulla più recente piattaforma Mac e sulle workstation Windows; in vetrina anche la collaborazione con AJA Video Systems

AMSTERDAM, 14 settembre 2023 /PRNewswire/ — PROMISE Technology, azienda leader mondiale che fornisce soluzioni di archiviazione RAID per flussi di dati, ha annunciato oggi il debutto del suo ultimo prodotto Pegasus R12 all’IBC 2023, portando nel settore dei Rich Media una nuova e potente soluzione di archiviazione Thunderbolt™ 4 ad alte prestazioni per ambienti Mac e Windows, il tutto basato sulla tecnologia proprietaria PromiseRAID. Per dimostrare ulteriormente il valore aggiunto a un settore chiave del suo portfolio, il brand presenterà anche gli ultimi risultati della sua collaborazione a lungo termine con l’azienda di soluzioni video professionali AJA Video Systems.

Per saperne di più su R12 e sulla tecnologia leader di archiviazione RAID di PROMISE Technology, si invita a visitare lo Stand 6.A27 Padiglione 6 all’IBC 2023 (RAI Amsterdam Convention Center, dal 15 al 18 settembre).

“Siamo entusiasti per il debutto del nuovissimo Pegasus 12 R. Combinando un design compatto ed essenziale, prestazioni senza eguali e tecnologia verde, questa nuova piattaforma fornisce ai creativi professionisti una soluzione elegante e potente per lavorare alla velocità dell’ispirazione”, ha dichiarato Alice Chang, presidente negli Stati Uniti di PROMISE Technology.

Pegasus R12

Ottimizzato per la più recente piattaforma Mac e per le workstation Windows, Pegasus R12 offre ai creatori di video la massima capacità di archiviazione RAID desktop con 12 alloggiamenti sfruttando Thunderbolt™ 4, con una velocità di trasferimento dati fino a 3.000 MB/s.

La linea Pegasus ha aperto la strada a ogni generazione Thunderbolt™ e R12 continua a offrire la tecnologia NVMeBoost di PROMISE per prestazioni senza precedenti. Inoltre, il suo design compatto con 12 unità cela i 240 TB di spazio di archiviazione dei suoi HDD Toshiba Nearline da 20 TB, unendo portabilità e prestazioni al top.

Il cuore di R12 sono le tecnologie di archiviazione proprietarie all’avanguardia di PROMISE: PromiseRAID e Boost Technologies; che migliorano le prestazioni, la sicurezza e la stabilità. Testata sul campo in tutti i settori da milioni di utenti, PromiseRAID sfrutta in particolare la funzione Predictive Data Migration (PDM) per offrire, come promette l’azienda, un’affidabilità senza precedenti per mantenere al sicuro il sudato lavoro creativo da malfunzionamenti dei dischi massimizzando al contempo le prestazioni, particolarmente efficace su sistemi multi-drive ad alta capacità. Serve anche come cardine per le Boost Technologies, che offrono agli studi creativi e alle aziende di media ancora più soluzioni di ottimizzazione dell’archiviazione che migliorano le prestazioni, la sicurezza, la sostenibilità, la scalabilità e la stabilità.

Collaborazione con AJA

Da tempo protagonista della tecnologia di archiviazione per il settore dei media e dell’intrattenimento, PROMISE sta facendo progredire il suo ecosistema Rich Media e migliorando il servizio ai clienti attraverso collaborazioni con marchi come AJA Video Systems. L’ultimo risultato di questa collaborazione a lungo termine è una configurazione specializzata che combina la soluzione di acquisizione e produzione Io 4K Plusdi AJA con la soluzione di archiviane desktop compatta Pegasus M4 di PROMISE.

Chang ha aggiunto: “All’IBC celebriamo anche la nostra collaborazione con AJA che consente un’elaborazione video senza soluzione di continuità tramite Pegasus M4 e AJA Io 4K Plus. La configurazione combinata garantisce che, una volta convertiti e archiviati in Pegasus M4, i dati siano mantenuti al sicuro da PromiseRAID, mentre quattro SSD integrati garantiscono sempre prestazioni e velocità eccezionali durante tutto il processo di acquisizione e montaggio video”.

“Lo sviluppo di una tecnologia che aiuti a snellire e ad accelerare i flussi di lavoro creativi man mano che questi aumentano in complessità, rimane un obiettivo chiave per AJA e tale impegno si estende nelle collaborazioni coi nostri partner. La nostra ultima collaborazione con PROMISE Technology conferma questa missione, permettendo una potente configurazione tra le soluzioni Thunderbolt di AJA e Pegasus M4 che fornisce prestazioni e velocità di I/O e di archiviazione per tenere il passo con le esigenze dei moderni flussi di lavoro”, ha dichiarato Nick Rashby, Presidente di AJA Video Systems.

