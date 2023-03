Prospettive del settore energetico, dalla parte di chi ci lavora. Al via ABC Reseller.

Marzo 2, 2023

(Adnkronos) – A Salerno una due giorni organizzata da Stantup, che vede la partecipazione dei principali players del settore

Salerno, 2 marzo 2023 – La questione energetica non è qualcosa che preoccupa solo i consumatori, ma anche un problema importante per chi opera nel settore. Tanti i rivenditori che hanno dichiarato fallimento, o che faticano a continuare a restare sul mercato.

A loro, ma non solo, si rivolge ABC Reseller, la due giorni di convegni organizzata da Stantup a Salerno, che prende il via oggi, 2 marzo. Un’occasione di incontro e confronto per tutti i principali players del settore, per rispondere alle principali domande, proponendo soluzioni concrete.

Stando all’indagine realizzata da Stantup, e che ha coinvolto i rivenditori di energia del nostro paese, l’area di rischio su cui c’è una percezione condivisa di priorità è il Controllo di Gestione. Per scongiurare ulteriori colpi al settore, nel corso di ABC Reseller i vari relatori forniranno spunti e suggerimenti agli operatori per aiutarli ad affrontare le difficoltà e a concentrarsi più serenamente su una crescita sana e sostenibile della propria azienda. I focus sono su: Controllo di Gestione, Incassi e Crediti, Approvvigionamento, Modello di Business, Processi e Strumenti, Normativa e Conformità, Mercato.

In molti sono accorsi a Salerno per prendere parte all’evento, un chiaro segnale del desiderio dei reseller di cambiare passo, portando innovazione nel settore. Gestione degli imprevisti e delle criticità, sostenibilità e, sicuramente, una crescente digitalizzazione. Questi i capisaldi che stanno emergendo nel corso dei convegni, che tracciano il cammino verso una ripresa del comparto e una sua migliore gestione.

“Abbiamo deciso di articolare l’evento in due giornate che, sebbene abbiano entrambe il loro focus principale nel tema della fornitura energetica, lo affrontano con approcci diversi. – Commenta Giuseppe dell’Acqua Brunone, Co-Founder di Stantup – Il primo giorno tratta la questione con uno sguardo più generalista, dal punto di vista dei consumatori finali. Domani, invece, entreremo più nel tecnico, analizzando le prospettive per gli operatori del settore, gli strumenti a loro disposizione e le migliori strategie da adottare”.

“Un altro aspetto importante su cui ci stiamo concentrando è la tecnologia. – Aggiunge Alessio Dell’Acqua Brunone, Co-Founder e CEO di Stantup Service – Il futuro del comparto dell’energia vira sempre più verso una nuova forma di player, le EnerTech, aziende innovative che fondono due elementi importanti: Energy e Technology. La digitalizzazione agevola l’abolizione di vecchi processi di gestione di fornitura di elettricità e gas, offrendo al consumatore un monitoraggio in tempo reale dei consumi ed al rivenditore una gestione più smart ed efficiente”.

Per maggiori informazioni: www.stantup.it