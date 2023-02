Proteggere la vita digitale: Kaspersky lancia il nuovo portfolio di soluzioni consumer

Febbraio 16, 2023

(Adnkronos) – •Kaspersky Standard offre una sicurezza informatica di base

•Kaspersky Plus si concentra sulla protezione della privacy

•Kaspersky Premium protegge l’identità digitale in modo completo e offre un servizio premium

Milano, 16 febbraio 2023. Kaspersky annuncia la nuova gamma semplificata di soluzioni consumer, disponibile su abbonamento adesso anche in Italia. Oltre ai nuovibrand name, la linea rinnovata di prodotti offre un’interfaccia e un’esperienza utente migliorate su più piattaforme. Inoltre, introduce alcune funzionalità che coprono le diverse aree di protezione del consumatore di oggi: sicurezza, privacy, performance e identità.

I sistemi di rilevamento Kaspersky hanno scoperto in media di 400.000 nuovi file dannosi al giorno nel 2022, con una crescita del 5% rispetto al2021.Continuano inoltre a emergere nuove tipologie di minacce: dai stealer avanzati che prendono di mira gli account delle piattaforme di gioco online più popolari o i cryptowallet, agli stalkerware che permettono di spiare la vita privata di un’altra persona attraverso un dispositivo mobile senza il suo consenso. È quindi importante che gli utenti abbiano le risposte a tutti i possibili scenari, in modo da poter continuare a vivere la loro vita digitale con tranquillità, che si tratti di “farming gold” nel loro gioco MMORPG preferito, far utilizzare ai bambini il loro primo tablet, organizzare una videochiamata per i più anziani della famiglia o semplicemente perseguire la prossima grande novità, come la costruzione di una smart home o un tour del “metaverso”.

Per rispondere a queste nuove sfide ed esigenze, Kaspersky ha rinnovato il suo portfolio di protezione consumer “oltre l’AV” e ha definito il suo nuovo approccio e la sua visione evolutiva per i prossimi anni.

La nuova offerta Kaspersky: Standard, Plus e Premium

La nuova linea semplificata di prodotti è stata suddivisa in tre diversi livelli: Kaspersky Standard, Kaspersky Plus e Kaspersky Premium. Ora compatibile con tutte le piattaforme, la gamma aggiornata offre protezione per diversi tipi di dispositivi su Windows, Mac, iOS e Android.I diversi livelli sono stati progettati per riflettere il grado di funzionalità disponibile per gli utenti nell’intero panorama dei servizi consumer dell’azienda.

Kaspersky Standard

Gli utenti che scelgono Kaspersky Standard hanno a disposizione funzionalità di sicurezza, tra cui la protezione in tempo reale contro le più recenti minacce digitali e Safe Browsing & Anti-Phishing per difendersi da siti web, download ed estensioni pericolose. LaversioneStandard offre anche il Pre-Kaspersky Virus Removal Tool, in grado di trovare e rimuovere i virus che potrebbero essersi introdotti nei PC prima dell’installazione della soluzione, e include Firewall and Network Monitor che rileva le applicazioni connesse a Internet.

È inoltre disponibile un’intera serie di strumenti per migliorare le performance, tra Quick Startup, PC Speed-up e Disk Space Cleanup. Le modalità “Game” e “Do Not Disturb”, che si attivano automaticamente quando si gioca, si lavora o si guarda un film in streaming su un PC, assicurano un’esperienza senza interruzioni e riducono al minimo l’utilizzo delle risorse di sistema, consentendo di riassegnarle alle attività prioritarie. Il rilevamento di stalkerware, la protezione della webcam e del microfono sono alcune delle funzioni per la privacy disponibili per gli abbonati a questa versione.

Kaspersky Plus

Le funzionalità per la privacy sono ancora più avanzate in Kaspersky Plus. Gli utenti hanno accesso a tutto ciò che è disponibile in Kaspersky Standard, oltre a VPN illimitate e Premium Password Manager. Inoltre, possono usufruire del Data Leak Checker, che monitora Internet e il dark web, avvisando gli utenti se i loro dati privati sono stati compromessi e fornendo consigli su come intervenire. Altra funzionalità importante:il Password Safety Status per migliorare la protezione delle password, verificandone lo stato di sicurezza e la loro vulnerabilità alle violazioni. Grazie a Kaspersky Plus, gli utenti possono vedere quali dispositivi sono connessi alla rete domestica, funzione particolarmente utile per i proprietari di smart home tech.

Kaspersky Premium

La versione più estesa, Kaspersky Premium, aggiunge a tutte le funzionalità precedenti la protezione dell’identità digitale e il supporto tecnico premium, con accesso prioritario a chiamate telefoniche o servizi di chat, assistenza all’installazione da parte di esperti in remoto e controlli personali della salute del PC. Per garantire una difesa completa dell’identità, gli utenti hanno accesso a Identity Protection Wallet, che memorizza una copia dei dati sensibili (come il passaporto o la patente di guida) in un formato crittografato per prevenire il furto di identità e consente di accedere in modo sicuro ai propri dati su tutti i dispositivi. Inoltre, gli utenti Kaspersky Premium riceveranno in omaggio l’abbonamento di un anno a Kaspersky Safe Kids, offrendo così un ulteriore valore aggiunto ai genitori.

Kaspersky ha intenzione di sviluppare ulteriormente il proprio ecosistema e di ampliare l’elenco delle partnership e delle collaborazioni, offrendo così più valore e servizi ai propri utenti.

Esperienza utente migliorata e come abbonarsi

Un’interfaccia e un’esperienza più chiare e facili da usare arricchiscono il nuovo portfolio. Kaspersky ha completamente rinnovato le sue soluzioni con l’obiettivo di migliorare l’interazione con i clienti all’interno dell’app e di renderla più semplice e facile nelle aree chiave:

•Prevenzione:tutte le minacce sono bloccate automaticamente e gli utenti vengono avvisati.

•Monitoraggio:gli utenti sono avvisati di potenziali minacce o azioni che possono provocare danni e hanno la possibilità di scegliere impostazioni o azioni per non interrompere la loro esperienza digitale.

•Formazione:se desiderano saperne di più,gli utenti possono leggere le informazioni relative a funzioni e minacce in blocchi speciali.

Il nuovo portfolio è stato pensato per fornire una dimostrazione più chiara delle principali funzionalità, con una guida fin dal primo utilizzo del servizio grazie a un processo di onboarding coinvolgente che simula una conversazione. I pulsanti di azione rapida consentono di accedere immediatamente alle funzionalità più richieste. Le notizie e le notifiche sulla sicurezza si trovano nella scheda “Home”, mentre tutte le informazioni principali sull’abbonamento dell’utente (stato, data di rinnovo, numero di dispositivi e altro) sono disponibili nella sezione “Profilo”.

“Vogliamo che i nostri clienti considerino la nostra offerta per quello che è realmente:non si tratta soltanto di una soluzione antivirus per PC, ma di un ecosistema completo di servizi di sicurezza per qualsiasi piattaforma e dispositivo, al servizio di qualsiasi esigenza dell’utente. Abbiamo rinnovato l’intera struttura dell’interfaccia del prodotto e l’esperienza complessiva per i nostri utenti, per aiutarli a comprendere e apprezzare la portata e il livello di protezione che offriamo in termini di sicurezza, performance, privacy e identità. Questo è solo l’inizio: abbiamo in programma di integrare altri prodotti e servizi nostri e di terze parti per aumentare il valore che offriamo ai nostri clienti’, ha commentato Mikhail Gerber, Executive Vice President, Consumer Businessdi Kaspersky.

Per ulteriori informazioni sulla nuova linea di prodotti Kaspersky e sull’approccio alla protezione consumer, è possibile visitare i seguenti link:

•Kaspersky Standard a partire da EUR 19,99: https://kas.pr/1c71

•Kaspersky Plus a partire da EUR 25,99: https://kas.pr/aw6n

•Kaspersky Premium a partire da EUR 31,99: https://kas.pr/65bv

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L’ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell’azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

