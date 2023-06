Proteggersi dal sole e dal calore, senza rinunciare alla luce. Oknoplast propone i frangisole a lamelle con filo.

Giugno 19, 2023

(Milano, 19 giugno 2023) – Milano, 19 giugno 2023 – D’estate è tanto più desiderabile quanto necessario proteggersi dalla luce del sole, anche in casa, per evitare il surriscaldamento dell’ambiente interno e ottimizzare la climatizzazione.

Per schermare il calore della luce solare, soprattutto nel caso di ampie vetrate che si affacciano su un giardino o una terrazza, una soluzione efficace proposta da Oknoplast sono i frangisole a lamelle con filo: moderni ed eleganti, hanno una struttura in alluminio, quindi leggera e resistente, e vengono montati esternamente al serramento.

Questa soluzione oscurante è progettata per isolare nel modo più efficace l’abitazione anche da un punto di vista termo-acustico, con un chiaro beneficio in termini di dispersione energetica e di impatto sull’ambiente e sui costi: sono infatti in grado di filtrare il calore, riducendo anche di qualche grado la temperatura interna all’abitazione e di attutire significativamente il rumore proveniente esterno.

Le lamelle orizzontali in alluminio, elemento che caratterizza questo sistema oscurante, sono regolabili in modo da gestire il flusso di luce e calore in entrata in base alle proprie esigenze. La regolazione dei frangisole a lamelle con filo è facile, veloce e alla portata di tutti, in quanto completamente automatica.

E’ anche possibile collegare le lamellea sensori metereologici o integrarle al proprio sistema di impianto domotico, gestendone la movimentazione a distanza attraverso telecomando o smartphone.

I frangisole a lamelle con filo di Oknoplast sono disponibili in numerosi colori e sfumature color legno, e in diverse forme e dimensioni – larghezza 80 e 93 mm -, a seconda del serramento Oknoplast.

Inoltre, essendo realizzati con materiali – tra cui vernici – di altissima qualità, sono resistenti a condizioni atmosferiche più avverse e a eventuali danni meccanici, per una maggiore durevolezza nel tempo. Una soluzione pratica, intelligente e soprattutto sostenibile per affrontare il caldo estivo, anche in città.

Per informazioni

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424

www.oknoplast.it