Psicologi Online, consulenze e supporto psicologico da parte di professionisti a portata di click

(Adnkronos) – Milano, 11 luglio 2023. Psicologi Online (www.psicologionline.net), portale digitale che nasce dall’intuizione di Emanuele Destro, rappresenta la risposta alle esigenze di chi cerca un supporto psicologico personalizzato. Il servizio è stato creato con l’obiettivo di rendere la consulenza psicologica più accessibile, permettendo agli utenti di ritrovare la propria serenità. Favorisce, inoltre, un approccio personalizzato e l’abbattimento di eventuali ostacoli geografici.

Il progetto si distingue per l’efficacia con cui semplifica la ricerca di un consulente, offrendo un matching preciso tra utenti e professionisti sulla base di parametri specifici, come l’ubicazione, l’area di specializzazione e la modalità di consulenza preferita (in presenza o online). Ad esempio, basta un click su psicologo Milano per pianificare un incontro in zona.

La piattaforma, poi, s’impegna a smantellare gli stigmi legati alla richiesta di aiuto psicologico. I dubbi su come trovare il professionista giusto o sull’efficacia del percorso terapeutico trovano risposte immediate e rassicuranti grazie a Psicologi Online.

In pochi istanti, gli utenti possono sfogliare una lista di professionisti qualificati, scegliendo un consulente esperto nel campo specifico del loro interesse. Ogni profilo professionale presenta un dettagliato resoconto delle competenze, delle esperienze e delle testimonianze di pazienti precedenti, permettendo agli utenti di fare una scelta consapevole. Inoltre, molte prime consulenze sono offerte gratuitamente, mitigando ogni rischio.

Alla base di Psicologi Online vi è un criterio di selezione rigoroso. La piattaforma assicura:

•Percorsi personalizzati finalizzati a risultati concreti;

•Alta specializzazione dei professionisti;

•Tutela degli utenti e dei professionisti.

La filosofia di Psicologi Online riconosce che la consulenza psicologica non è unicamente un’esperienza tecnica, ma un delicato equilibrio di relazione, emozione, empatia e sensibilità umana. Questa consapevolezza è fondamentale per garantire la creazione di un rapporto ottimale tra utente e professionista. Senza contare, poi che, se un utente non è soddisfatto della prima consulenza, può richiedere il rimborso.

Psicologi Online dispone di professionisti su tutto il territorio italiano e offre la possibilità di usufruire di consulenze a distanza. Rappresentano una soluzione pratica per evitare spostamenti e liste d’attesa, con un risparmio economico significativo e una libertà di scelta senza vincoli geografici. La piattaforma, infine, è criptata e garantisce il completo rispetto del codice deontologico.

Con www.psicologionline.net, ritrovare la serenità attraverso il percorso psicologico adatto è facile e più accessibile che mai. Scopri come ripartire da te stesso in qualche click!

