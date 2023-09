PURE ONE STATION è il nuovo dispositivo 4 in 1 di Tineco per una pulizia smart della casa

Settembre 4, 2023

MILANO, 4 settembre 2023 /PRNewswire/ — Tineco, azienda di dispositivi smart per la cura dei pavimenti e per la casa, ha presentato il nuovo PURE ONE STATION a IFA 2023, promettendo di rivoluzionare il modo in cui le famiglie puliscono le proprie abitazioni. Dotato di funzioni avanzate e di una tecnologia all’avanguardia, PURE ONE STATION offre una comodità, un’efficienza e un’efficacia di pulizia senza precedenti.

Il nuovo dispositivo di Tineco è l’emblema della praticità, in quanto combina quattro importanti funzioni in un unico dispositivo. Dotato del filtro H13 HEPA a 5 strati, che cattura al 99,99% delle particelle di polvere di 0,3 micrometri, il nuovo arrivato in casa Tineco ha un serbatoio dello sporco Eco da 3 litri in grado di contenere sporco e polvere per un massimo di 60 giorni, riducendo la frequenza di svuotamento.

Tra le caratteristiche principali del prodotto figurano la spazzola ZeroTangle™, che evita che capelli e peli di animali domestici si aggroviglino, il sensore smart iLOOP™, che regola automaticamente la potenza di aspirazione, e il ciclo di autopulizia completo.

Di seguito un elenco delle specifiche tecniche dell’aspirapolvere PURE ONE STATION:

Di seguito un elenco delle specifiche tecniche della stazione di pulizia PURE ONE:

“Dopo il successo del nostro evento di lancio a IFA di quest’anno, siamo entusiasti di presentare ai nostri clienti la nostra innovativa stazione di pulizia 4-in-1. Dotata di funzioni avanzate e di una tecnologia all’avanguardia, offre praticità, efficienza ed efficacia di pulizia senza pari”, afferma Marco Getz, General Manager di Tineco Europe.

Il PURE ONE STATION è dotato di un moderno display a LED per una guida intuitiva, con un peso di soli 2,4 kg per l’aspirapolvere e altri 7 kg per il supporto. Il dispositivo è disponibile a 799 euro sul sito ufficiale di Tineco.

Per ulteriori informazioni su Tineco e su come l’azienda aiuti i consumatori nelle attività casalinghe quotidiane, e se si vuole approfondire la gamma completa di soluzioni per la cura dei pavimenti, tra cui aspirapolvere senza filo, lavapavimenti e lavatappeti, visitare il sito https://it.tineco.com/.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è diventata rapidamente un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Per maggiori informazioni visita il sito https://it.tineco.com/

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2200692/1920_1080.jpgPhoto – https://mma.prnewswire.com/media/2200693/1920_1080.jpg

