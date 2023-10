Purificatori acqua Daquatech, Firenze: “Il piacere di bere acqua buona e sana dal rubinetto di casa risparmiando e rispettando l’ambiente”

Ottobre 26, 2023

(Adnkronos) – L’evoluzione dell’osmosi inversa per un’acqua pura oligominerale di qualità superiore, ottima per bere ed ideale per cucinare

Firenze, 26 ottobre 2023. Installare un purificatore per l’acqua di casa è la soluzione ottimale in quanto consente di bere l’acqua del rubinetto e di utilizzarla per cucinare in totale sicurezza, con un notevole risparmio di tempo, fatica e denaro, a tutto vantaggio della nostra salute.

“Sono tante le famiglie italiane che si chiedono quanto l’acqua del rubinetto sia salubre, questi dubbi spingono ancora i consumatori a prediligere acqua in bottiglia perché ritenuta più sicura per la propria salute. Ma è veramente così? Cerchiamo di fare chiarezza: le bottiglie di plastica comportano, in primis, un ingente consumo di materiali inquinanti e, se esposte al sole, il calore può causare il rilascio nell’acqua di sostanze chimiche potenzialmente molto dannose per la salute umana”, spiega Valentina Lugini, titolare dell’azienda Daquatech. “Occorre anche considerare le ingenti emissioni di CO2 dovute ai trasporti su gomma dai punti di stoccaggio ai supermercati di tutto il Bel Paese. Per non parlare dei disagi per i consumatori causati dalla pesantezza delle confezioni nel trasporle fino a casa e all’ingombro degli spazi. L’acqua della rete idrica, dal suo canto, viene resa potabile attraverso processi di depurazione stabiliti dalle normative di legge – puntualizza – una volta immessa nelle tubature delle abitazioni però, essa può acquisire proprietà organolettiche che variano rispetto alla composizione iniziale: questo perché le condutture, spesso obsolete, cedono sostanze indesiderate quali ferro, bario, cromo, piombo, rame, zinco, nichel e arsenico, capaci di alterare la qualità dell’acqua, il suo colore ed il suo sapore, che viene percepito pertanto come sgradevole e dunque ‘non salubre’. La nostra mission si sviluppa sulla necessità primaria di informare le persone sull’importanza della qualità dell’acqua consumata, sia per il benessere degli stessi individui che dell’ambiente”.

Daquatech è un’azienda toscana di persone per le persone che intende promuovere un modo per migliorare la qualità della vita, rispettando l’ecosistema. Il fil rouge che delinea ed unisce l’impegno dello staff è il lavoro di squadra quale fondamento imprescindibile per costruire insieme un mondo migliore, puntando con forza e convinzione ad eliminare completamente l’utilizzo di bottiglie di plastica, per una società più consapevole in cui la plastica monouso sia solo un ricordo.

“I nostri purificatori per l’acqua, più efficaci e performanti, sono l’evoluzione dell’osmosi inversa: la qualità dei sistemi Daquatech è garantita dalla componentistica made in Italy, dalla conformità al Dm 174 e dalla dichiarazione di conformità CE. Per questo motivo sono adatti a chiunque voglia consumare un’acqua sana, leggera e fresca ma, soprattutto, un’acqua priva di elementi inquinanti e buona per tutti”, ribadisce Lugini. “In commercio si possono trovare diversi modelli di purificatori per l’acqua, tutti validissimi, ma non basta acquistare fermandosi alla valutazione di quello più adatto alle proprie esigenze. Occorre innanzitutto scegliere aziende strutturate che, oltre alla vendita, abbiano un centro assistenza operativo nella propria zona e che garantiscano affidabilità sia per la regolare manutenzione periodica dell’impianto che per un pronto intervento in caso di necessità. Per questo supportiamo il consumatore attraverso una consulenza personalizzata gratuita che ci consente di valutare insieme l’utilizzo e le reali necessità della propria famiglia ed assicurando un servizio assistenza completo con formula soddisfatti o rimborsati”.

Contatti:

www.daquatech.it