PWA – Professional Women’s Association e Ploomia insieme per promuovere la parità di genere

Marzo 7, 2023

(Adnkronos) – Roma, 7 marzo 2023. Agli esordi del 2023, il divario di genere è ancora molto sofferto in Italia, nonostante l’impegno istituzionale nell’emanare leggi e politiche di welfare per contrastare il fenomeno.Dal rapporto ILO “World Employment and Social Outlook. Trends 2023”, emerge che il divario occupazionale e salariale tra uomini e donne è una realtà ben presente, che non accenna a diminuire. La nostra società ha bisogno di un ecosistema virtuoso che possa agire su più livelli con interventi educativi e divulgativi sui temi della gender equality e del feminine empowerment.

È proprio questo l’impegno di PWA – Professional Women’s Association, l’associazione di networking senza scopo di lucro che dal 1992 sostiene e promuove gli interessi di donne professioniste di diverse nazionalità, provenienti da diversi ambienti culturali.

Lo scopo dell’organizzazione è quello di promuovere la parità di genere e l’empowerment femminile attraverso la creazione di conferenze, seminari e workshop; la partecipazione attiva a iniziative e progetti di leadership femminile e a politiche di sviluppo per le giovani imprenditrici.

Nel corso degli anni, PWA ha accolto e coinvolto un numero crescente di manager aziendali, imprenditrici, libere professioniste, ma anche impiegate nella pubblica amministrazione ed esponenti politici. Persone che hanno scelto di essere protagonisti attivi e parte integrante del cambiamento sociale in atto.

Dal mese di marzo PWA Rome – Professional Women’s Association può contare su un nuovo alleato per portare avanti la sua mission: l’agenzia di marketing digitale Ploomia, insignita lo scorso 5 dicembre 2022 con il Premio Minerva Roma “Donna Manager & Azienda d’eccellenza 2022”, organizzato da Unindustria e Federmanager Roma con la partecipazione della Luiss Business School, per essersi distinta nell’attuazione di pratiche volte a garantire pari opportunità e riconoscimenti di percorsi di crescita professionale delle donne.

La partnership siglata, ambasciatrice di valori di uguaglianza, pari opportunità e integrazione, avrà lo scopo di dare un contributo significativo nella diffusione e promozione di ideali virtuosi, attraverso l’organizzazione congiunta di eventi di carattere formativo e di networking per dare vita ad una community sempre più ampia e variegata e creare uno spazio, reale e digitale, di dialogo aperto, inclusivo e moderno.

Ploomia

https://www.ploomia.com/