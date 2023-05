Pylontech aprirà la prima fabbrica all’estero

Maggio 22, 2023

– SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO, Italia, 20 maggio 2023/PRNewswire/ — In occasione di una conferenza stampa tenutasi in Veneto il 18 maggio 2023, Pylon Technologies Co., Ltd. (“Pylontech”) ha annunciato la costruzione della prima fabbrica all’estero in Italia.

Pylon LiFeEU S.r.l., una joint-venture con sede a Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD), sarà la prima fabbrica di Pylontech ad aprire all’estero per la produzione e fornitura di soluzioni di stoccaggio dell’energia in modo più stabile e sicuro per i clienti in Europa. È di proprietà congiunta di Pylon Technologies Europe Holding B.V. (“Pylontech EU”), una società olandese costituita interamente controllata da Pylontech, ed Energy S.p.A. (“Energy”), che da dieci anni collaborano con impegni condivisi per promuovere le energie rinnovabili e iniziative di decarbonizzazione. Questa fabbrica utilizzerà le risorse e le competenze di entrambe le parti per sviluppare e commercializzare prodotti di accumulo energeticoenergetico in Europa, creando una nuova base per soluzioni innovative di stoccaggio dell’energia.

Pylontech, con oltre un milione di sistemi di stoccaggio dell’energia commissionati in oltre 80 paesi e regioni dalla prima consegna nel 2013, si è aggiudicata la posizione numero uno nel mercato globale dell’energia nel segmento batterie per uso residenziale nel 2022. La creazione della nuova fabbrica sarà un’altra importante pietra miliare per questa azienda in rapida crescita che continua a svolgere un ruolo pionieristico e leader nel settore.

“Fissare la produzione localizzata è un passo importante per Pylontech poiché i nostri partner, soprattutto quelli in Europa, ci tengono ad avere una catena di approvvigionamento più sicura e stabile. Abbiamo scelto il Veneto come punto di partenza per approfittare sia della saggezza di lunga data di Galilei che della rinnovata amicizia con Energy,” ha dichiarato Geoffrey Song, vice presidente di Pylontech. “Credo nel brillante futuro dell’industria delle energie rinnovabili nell’UE sfruttando la saggezza globale e le risorse locali”.

Informazioni su Pylontech

Pylontech (SHSE:688063) è un fornitore di sistemi dedicati di stoccaggio dell’energia a batteria (BESS) che ha consolidato la propria esperienza in elettrochimica, elettronica di potenza e integrazione di sistemi per fornire soluzioni affidabili di stoccaggio dell’energia a livello globale. Data la costante e rapida crescita, è diventato uno dei principali fornitori di sistemi di stoccaggio dell’energia in tutto il mondo.

Informazioni su Energy S.p.A.

Fondata nel 2013 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan della Borsa Italiana, Energy S.p.A. è leader nei sistemi di stoccaggio dell’energia per il settore delle applicazioni sia residenziali che su larga scala. Ha venduto e installato oltre 53.000 sistemi in tutto il paese, con particolare attenzione ai mercati residenziali, commerciali, industriali, delle utenze e della mobilità elettrica.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pylontech-aprira-la-prima-fabbrica-allestero-301830227.html