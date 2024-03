Qonto e Regate uniscono le forze per offrire la migliore soluzione finanziaria per PMI e studi contabili

Marzo 7, 2024

(Adnkronos) – Parigi, 7 marzo 2024 – Qonto, la principale soluzione europea di finanza aziendale per PMI e liberi professionisti, ha annunciato oggi l’intenzione di acquisire l’azienda fintech francese Regate. L’operazione, che dovrebbe essere completata nelle prossime settimane, rafforza la posizione di Qonto come l’offerta di business banking più avanzata sul mercato, migliorando la soluzione esistente per le PMI con ulteriori strumenti finanziari e aggiungendo un prodotto dedicato per le società di contabilità. L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo verso l’ambizioso obiettivo di Qonto di diventare la soluzione finanziaria preferita da un milione di PMI e liberi professionisti in tutta Europa entro il 2025.

Una soluzione finanziaria avanzata per le PMI europee

Fondata nel 2020 e con sede a Parigi, Regate serve già 10.000 PMI e 500 società di contabilità con la sua piattaforma di automazione contabile e finanziaria. Unendo le forze, Qonto e Regate creeranno l’offerta più completa per le PMI e le società di contabilità disponibile fino ad oggi. Più di 450.000 aziende utilizzano Qonto per semplificare la loro gestione finanziaria, grazie a un account aziendale online combinato con strumenti finanziari avanzati. L’integrazione di Regate arricchirà ulteriormente questa offerta con nuove funzionalità di contabilità fornitori e contabilità clienti per garantire un flusso di dati end-to-end fluido tra le PMI e i loro contabili.

Una soluzione dedicata per le società di contabilità

Grazie all’integrazione del prodotto e del team Regate, Qonto avrà ora una nuova offerta dedicata alle società contabili. Qonto mira a facilitare ulteriormente gli scambi tra le PMI e i loro partner contabili esterni. Con il prodotto Regate integrato nell’offerta Qonto, i commercialisti potranno beneficiare di un’interfaccia condivisa e collaborativa con i loro clienti, da cui possono iniziare a generare voci contabili in pochi secondi. Tutto questo è automatizzato, sfruttando i loro strumenti di contabilità esistenti, come i leader del mercato europeo Sage, Cegid o ACD.

Nuova business unit in Qonto

Il team di 100 dipendenti di Regate sarà integrato con l’organizzazione Qonto esistente, che conta oggi 1.400 persone, come parte di una business unit dedicata che si concentra sugli strumenti finanziari per i commercialisti. Questa unità sarà guidata dai due co-fondatori di Regate, Alexis Renard come Managing Director e Laura Pallier come Product Director. Qonto ha già una comprovata esperienza di integrazione con successo di nuovi team: a fine 2023 aveva ufficialmente completato l’integrazione della fintech tedesca Penta, dopo la sua acquisizione nel luglio 2022. Con questa nuova acquisizione, Qonto continua a posizionarsi come uno dei principali player nel fintech europeo.

“La collaborazione con Regate ci consente di offrire la migliore soluzione finanziaria sul mercato sia per le PMI che per gli studi contabili. Non solo accelera ulteriormente la nostra crescita, ma rafforza anche in modo significativo la nostra leadership di mercato in contesto sempre più affollato. Con la nostra nuova offerta dedicata, che include le partnership esistenti di Regate con leader del settore come Sage o Cegid, ora possiamo soddisfare perfettamente le esigenze dei commercialisti ed essere un vero partner, sia per loro che per le aziende con cui lavorano”, spiega Alexandre Prot, CEO e co-founder di Qonto. “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a bordo al team Regate: guardando al loro impressionante percorso di crescita e ambizione, c’è una grande compatibilità con i nostri 1.400 Qontoer”.

“Siamo davvero entusiasti di questa opportunità unica di unirci a Qonto e plasmare il futuro di un vero leader fintech europeo insieme come un’unica squadra. Sono convinta che possiamo essere parte integrante di questa storia di successo, non solo arricchendo l’offerta di soluzioni, ma anche portando ulteriore esperienza e competenza nel settore finanziario e contabile al team: è una vera vittoria per i clienti sia di Qonto che di Regate”, afferma Laura Pallier, co-founder di Regate.

Qonto

Qonto è la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa con oltre 450.000 clienti. Qonto semplifica la quotidianità bancaria per PMI e professionisti, con un conto business che integra funzionalità per fatturazione elettronica, contabilità e gestione spese. Fondata nel 2016 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto opera in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna) con un team di oltre 1.400 talenti. Dalla sua fondazione, Qonto ha raccolto un totale di 622 milioni di euro da primari investitori, tra cui Valar, Alven, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds e Gaingels. Con il suo prodotto semplice e innovativo, il servizio clienti altamente reattivo e i prezzi trasparenti, Qonto è oggi un player leader in Europa.

