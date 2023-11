Qonto lancia le carte in plastica riciclata al 100% come parte del proprio impegno per ridurre l’impatto ambientale

Novembre 14, 2023

(Adnkronos) – ● Qonto collabora con IDEMIA per lanciare una linea di carte riciclate al 100%

● Questa iniziativa rientra nell’Impact Strategy di Qonto, volta a promuovere una crescita sostenibile a lungo termine

● La nuova linea include anche vantaggi aggiuntivi come un design personalizzabile e una migliore copertura assicurativa

Milano, 14 novembre 2023 – Qonto, soluzione di business finance management leader in Europa, collabora con IDEMIA, leader globale nelle tecnologie per la trusted identity, per lanciare la nuova linea di carte realizzate con materiali plastici riciclati al 100%. Sviluppate e prodotte da IDEMIA, le nuove carte presentano anche ulteriori vantaggi funzionali e di design, come una maggiore copertura assicurativa e la possibilità di personalizzare il colore della propria carta. Questa iniziativa rientra nella Impact Strategy di Qonto, che mira a ridurre l’impronta di carbonio e a offrire carte su misura per soddisfare al meglio le esigenze in continua evoluzione dei clienti.

Qonto ha reso la propria Impact Strategy una priorità aziendale allo scopo di avere un impatto ambientale positivo e ridurre del 5% le emissioni di carbonio generate dalla propria crescita nel 2023. Nell’ambito di questa strategia, l’azienda ha condotto una prima valutazione dettagliata della propria impronta di carbonio per valutare quali parti dell’attività potrebbero essere migliorate dal punto di vista ambientale. Sono diverse le aree in cui Qonto sta pianificando di ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica, tra cui il marketing, i viaggi, le politiche rivolte ai fornitori, i data center e, non ultimo, anche la nuova gamma di carte. In precedenza, tutte le carte Qonto erano realizzate in plastica vergine. A partire dal 13 novembre, tutte le carte One e Plus emesse saranno prodotte con cloruro di polivinile (PVC) riciclato al 100%, proveniente da industrie di stampa e imballaggio in Europa, permettendo così il riutilizzo di materiale di scarto ed evitando l’utilizzo di grandi quantità di plastica vergine.

Oltre ai materiali sostenibili, le nuove carte Qonto Plus sono disponibili anche con i seguenti vantaggi:

● Opzioni di colore: i clienti Qonto possono scegliere i colori delle loro carte tra i seguenti disponibili: argento, nero e viola chiaro

● Scelta tra carte in rilievo o stampate: i clienti hanno anche la possibilità di personalizzare le proprie carte scegliendo tra i dettagli in rilievo sul fronte o stampati sul retro

● Copertura assicurativa più ampia: le nuove carte includono ulteriori vantaggi assicurativi rispetto all’offerta esistente, come la copertura contro il phishing (nuova offerta), la protezione degli acquisti (già esistente e ampliata) e i pagamenti illeciti (già esistente ed estesa)

Albertine Lecointe, VP Strategy di Qonto, ha dichiarato: “L’offerta di carte in PVC riciclato è un traguardo importante per Qonto e, come abbiamo fatto con la nostra Impact Strategy, vogliamo essere un punto di riferimento per il settore. Come azienda, siamo consapevoli del crescente effetto ambientale che abbiamo sul mondo e del parere della nostra clientela in continua crescita. In linea con la scelta di Mastercard di eliminare la plastica PVC di primo utilizzo dalle carte di pagamento entro il 2028, vogliamo dimostrare di essere un passo avanti. L’obiettivo è quello di ridurre non solo la nostra impronta di carbonio, ma anche quella dei nostri clienti”.

Aaron Davis, Senior VP Europe Payment Services di IDEMIA, ha commentato: “Siamo orgogliosi di continuare il nostro rapporto di lunga data con Qonto e di offrire l’esperienza e le innovazioni di IDEMIA nelle soluzioni di pagamento. Ciò è particolarmente evidente in termini di metodi di pagamento più ecologici, come dimostrano le nostre soluzioni di pagamento GREENPAY. In qualità di leader di mercato nella tecnologia innovativa delle carte, IDEMIA si impegna a fornire soluzioni uniche e che soddisfino le aspettative delle banche, dei loro clienti e della società in generale”.

Qonto è la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa. Qonto semplifica la gestione del business a 360°, dalle operazioni bancarie e finanziarie quotidiane alla contabilità e alla gestione delle spese. Con il suo prodotto semplice e innovativo, il servizio clienti altamente reattivo e i prezzi trasparenti, Qonto supporta PMI e professionisti nella loro crescita. Fondata nel 2017 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto conta 400.000 clienti business in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna) e un team di 1.300 talenti a Parigi, Berlino, Milano, Barcellona e Belgrado. Dalla sua fondazione, Qonto ha raccolto un totale di 622 milioni di euro da Valar, Alven, European Investment Bank, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds e Gaingels per sostenere le sue ambizioni di crescita globale. Qonto è stato inserito dal governo francese nell’indice Next40, che riunisce le 40 scale-up più promettenti in Francia con il potenziale per diventare un leader globale. Per maggiori informazioni: Sito web, Media Kit

In quanto leader nelle tecnologie per la trusted identity, la missione di IDEMIA è di rendere il mondo più sicuro, grazie alle attività di Ricerca e Sviluppo all’avanguardia e a una lunga esperienza nella biometria e nella crittografia. IDEMIA sviluppa tecnologie di eccellenza uniche al mondo, con un approccio efficace, etico e socialmente responsabile. IDEMIA offre modi più semplici e sicuri di pagare, connettersi, accedere, identificare, viaggiare e proteggere i luoghi pubblici. Ogni giorno, IDEMIA protegge miliardi di interazioni nel mondo fisico e digitale. Con quasi 15.000 dipendenti, gode della fiducia di oltre 600 organizzazioni governative e più di 2.300 imprese in 180 Paesi. Per maggiori informazioni visitare il sito www.idemia.com e seguire @IDEMIAGroup su X, precedentemente noto come Twitter.

Per informazioni:

press.it@qonto.com