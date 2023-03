QS World University Rankings by Subject 2023

Marzo 22, 2023

Il Sistema Universitario Italiano Sale nella Classifica di QS

LONDRA, 22 marzo 2023 /PRNewswire/ — La tredicesima edizione del QS World University Rankings by Subject compilato dagli analisti della formazione universitaria mondiale, QS Quacquarelli Symonds, fornisce un’analisi comparativa indipendente delle prestazioni di 15.200 programmi universitari individuali frequentati da studenti di oltre 15700 università in 93 Paesi.

Lo scorso anno, le classifiche universitarie compilate da QS sono state consultate oltre 120 milioni di volte1 su TopUniversities.com e riportate in oltre 117mila2 articoli pubblicati dai media di 165 Paesi al mondo. In questa serie di classifiche, QS include 56 Università Italiane che ottengono 530 piazzamenti (+39 rispetto alla scorsa edizione) nelle 54 discipline accademiche che compongono questa classifica —incluse tre nuove rispetto alla scorsa edizione: Scienza dei Dati, Marketing e Storia dell’Arte—, e 96 piazzamenti (+2 rispetto alla scorsa edizione) nelle classifiche delle cinque macro aree di di studio (arti e scienze umane, ingegneria e tecnologia, scienze della vita, scienze naturali, e scienze sociali).

L’Italia é la settima nazione al mondo per numero di posti in classifica e quest’anno la performance complessiva migliora del 6.8%.

Il grafico in calce illustra il numero di posti in classifica per livelli: No 1, top 10, top 20, top 50, top 100 e top 200 dei dieci Paesi dell’Unione Europea che hanno ottenuto i piazzamenti migliori. L’ Italia è seconda per numero di piazzamenti in classifica, dopo la Germania. L’Italia vanta un primato mondiale grazie a La Sapienza – Università di Romache si riconferma la migliore al mondo in Studi Classici e Storia Antica. L’Italia è seconda tra i Paesi UE per numero di posti in classifica tra i primi dieci al mondo, dopo i Paesi Bassi. È la seconda anche per il numero di piazzamenti tra i top 100 e top 200 al mondo: solo la Germania ne ottiene di più.La Conferederazione Elvetica è inclusa per riferimento nel grafico, in quanto Paese vicino all’Italia. La Svizzera é il terzo Paese al mondo per numero di posti in classifica tra i primi dieci: solo il Regno Unito e gli Stati Uniti la sorpassano.

Le discipline accademiche con il maggior numero di dipartimenti universitari italiani classificati sono Medicina, Fisica e Astronomia, e Biologia.

Le Università con il maggior numero di posti in classifica sono La Sapienza – Università di Roma, seguita da Alma Mater Studiorum -Università di Bologna e dall’ Università di Padova . Il Politecnico di Milano vanta il maggior numero di piazzamenti tra i top 10, 20 e 50 mentre l’ Università di Bologna tra i top 100 e i top 200. Tra le Università con almeno cinque posti in classifica, Luiss Guido Carli è quella che migliora di più, con una crescita del 60%.

La tabella in calce include le Università italiane tra le top-50 al mondo. Per la classifica completa, consultare www.TopUniversities.com.

Punti salienti globali

Ben Sowter, Vice Presidente di QS, ha dichiarato: “L’osservazione delle tendenze di performance in oltre 15.000 dipartimenti universitari ci permette di vedere quali fattori influenzano il successo. Una prospettiva internazionale – sia per la diversità del corpo docente sia per le collaborazioni di ricerca scientifica – si correla fortemente con una migliore performance. Le università in ascesa hanno ricevuto investimenti mirati dai governi per oltre un decennio. Infine, il rafforzamento delle relazioni con l’industria e al mondo del lavoro è correlato a migliori risultati in termini di occupazione, ricerca e innovazione”.

Metodologia dettagliata

