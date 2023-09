QUADRA SRL: una rivoluzione nel mondo automotive

Settembre 5, 2023

(Reggio Emilia (RE) 05/09/2023) – L’azienda emiliana progetta e realizza ambienti all’avanguardia per autofficine proiettate nel futuro

Reggio Emilia (RE) 05/09/2023 – Il mondo è in costante cambiamento. Le esigenze dei consumatori spingono il mercato ad evolversi e i singoli settori di produzione a guardare al futuro cercando soluzioni sempre più innovative. Negli ultimi anni, il mondo automobilistico non è stato certo risparmiato da questa profonda evoluzione e ha fatto importanti passi avanti, sia come approccio alla vendita che come sviluppo di tecnologie sostenibili. Ne abbiamo parlato con Nicola Marchetto, Amministratore Delegato e socio fondatore di QUADRA PLANNING PERFORMANCE, un’azienda, nata nel 2016, che fornisce servizi di consulenza e progettazione per costruire o modernizzare ambienti nel settore del post-vendita automobilistico. Grazie al loro trascorso pluridecennale nel settore auto, i soci di QUADRA hanno saputo creare una realtà in grado di posizionarsi tra i top player della Motor Valley emiliana e di collaborare con i maggiori brand automobilistici premium e lusso del settore.

I cambiamenti del settore

“Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un’importante rivoluzione nel mondo dell’auto”, racconta il manager. “Le case automobilistiche hanno spostato il mercato verso il post-vendita, investendo nella trasformazione dei concessionari in piattaforme di servizi post-vendita. Inoltre, l’intero settore si è mosso verso la transizione energetica e prodotti più sostenibili, costringendo le officine a cambiare pelle. Tutto questo ha convinto i brand automobilistici e le officine stesse a rivolgersi a società come QUADRA, che aiuta le aziende ad allestire gli spazi nel modo più adatto, in modo che possano affrontare al meglio le sfide del mercato. Ecco che qui entriamo in gioco noi: con i nostri servizi e i nostri prodotti aiutiamo le aziende ad affrontare profondi processi di corporate identity e rendiamo gli ambienti funzionali e in grado di supportare le nuove esigenze dei consumatori”.

La progettazione

Grazie ai suoi gruppi di professionisti qualificati, QUADRA riesce ad offrire servizi che altre aziende faticano a proporre. “La progettazione è una delle fasi più importanti e delicate della nostra attività”, spiega Marchetto. “Partiamo da planimetrie sviluppate in formato dwg da architetti e ingegneri, sulle quali si mettono al lavoro squadre specifiche che seguono i progetti end-to-end. I nostri render, in 3D e su scala reale, sono il migliore strumento per avere la giusta percezione di come tutto verrà effettivamente realizzato. In questo modo rendiamo tutto estremamente realistico ed affidabile, facilitando anche la comunicazione con gli architetti stessi, in modo che possano creare ambienti più funzionali possibili”. Ma non è tutto, perché gli installatori di QUADRA seguono l’officina anche dopo la realizzazione del progetto, svolgendo operazioni di assistenza periodica e manutenzione programmata. In questo modo, il cliente avrà sempre la percezione di lavorare in uno spazio che detta i tempi dell’innovazione, invece che inseguirli.

L’elettrico

Non esiste settore di produzione che oggi non stia facendo i conti con i problemi legati alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica. Il settore automobilistico sembra aver scelto la tecnologia elettrica per guidare questo processo di trasformazione, ma l’auto elettrica è davvero il futuro? “Attualmente nessuno sa se si tratti di una fase definitiva o transitoria”, dichiara l’AD di Quadra. “Quello che sappiamo è che le autofficine richiedono sempre più spesso un’area tradizionale e una dedicata alle auto elettriche. Per rendere l’idea, direi che si sceglie di dedicare il 70 percento alla prima e il 30 percento alla seconda, con la possibilità all’occorrenza di invertire le percentuali di spazio dedicato. In ogni caso, il nostro lavoro consiste anche nel consigliare i clienti e nel suggerire loro le soluzioni più innovative e gli impianti più all’avanguardia. Rispetto ad altre aziende, forniamo un pacchetto di servizi completo e di prodotti chiavi-in-mano”.

I numeri del successo

I risultati di QUADRA sono sotto gli occhi di tutti, ma sono i numeri a dare maggiore credibilità a un’attività di successo. “Prevediamo di chiudere il 2023 con almeno un 50 percento in più rispetto al fatturato del 2022”, conclude Marchetto, “in modo da arrivare a più di tre milioni di fatturato complessivo. Questo senza contare l’aumento previsto dell’ordinato totale nell’anno corrente, pari a un’ulteriore 20 percento in più sul 2022. Ma la vera novità sarà l’apertura di una nuovissima sede aziendale che inizieremo a realizzare con l’anno nuovo per migliorare ulteriormente il servizio erogato ai nostri Clienti. Insomma, noi di QUADRA non prevediamo di fermarci e promettiamo un futuro pieno di grandi novità”.

