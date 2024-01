Quadrant Knowledge Solutions nomina Kaspersky leader per “Managed Security Services”

Gennaio 22, 2024

(Adnkronos) – Milano, 22 gennaio 2024. Nel mercato in rapida crescita dei managed service, i prodotti Kaspersky sono stati posizionati ai primi posti da un importante analista di mercato indipendente. Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) e Kaspersky Incident Response sono stati classificati tra i prodotti tecnologici più importanti del 2023 nel Quadrant Knowledge Solutions SPARK MatrixTM. Questo riconoscimento dimostra l’efficienza e il valore dei prodotti di cybersecurity di Kaspersky.

L’esplosione dei dati generati dagli utenti, la normativa e il panorama delle minacce informatiche in continua evoluzione, oltre alla carenza di professionisti dell’InfoSec, stanno contribuendo alla crescita del mercato dei managed service. Le aziende hanno difficoltà a monitorare tutta la telemetria e a gestire le soluzioni di cybersecurity con le proprie risorse e si rivolgono sempre più spesso a specialisti di cybersecurity esterni. Di conseguenza, Cognitive Market Research prevede che il mercato globale dei Managed Security Service registrerà un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,8% dal 2023 al 2030.

Quadrant Knowledge Solutions SPARK MatrixTM fornisce alle aziende informazioni strategiche sui fornitori e sulle loro competenze, grazie a un’analisi dettagliata delle dinamiche del mercato globale della cybersecurity, delle principali tendenze, del panorama dei vendor e del posizionamento dei competitor. Quest’anno i ricercatori hanno assegnato ai servizi Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) e Kaspersky Incident Response ottime valutazioni in base ai parametri di eccellenza tecnologica e impatto sui clienti.

Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) offre una protezione avanzata, 24 ore su 24, contro il crescente volume delle minacce che eludono le barriere di sicurezza automatizzate, offrendo un supporto alle organizzazioni che hanno difficoltà a trovare personale specializzato o che dispongono di risorse interne limitate.

Kaspersky Incident Response copre l’intero ciclo di analisi e intervento in caso di incidenti: dalla risposta iniziale e alla raccolta delle prove, fino all’identificazione di ulteriori tracce di hacking e alla preparazione di un piano di mitigazione dell’attacco. All’interno di questo servizio Kaspersky fornisce anche la Digital Forensics, analisi delle prove digitali relative alla criminalità informatica e del malware con informazioni esaustive sul comportamento e sulla funzionalità di specifici file malware.

“Apprezziamo il riconoscimento che Quadrant Knowledge Solutions ha conferito ai nostri servizi di Managed Detection and Response e Incident Response. Prendiamo parte a valutazioni complete come queste per confermare in modo indipendente che i nostri prodotti e servizi hanno eccellenti capacità di ricerca, rilevamento e risposta alle minacce esistenti, aiutando così le aziende a proteggere tutte le loro risorse dai criminali informatici”, ha commentato Veniamin Levtsov, VP, Center of Corporate Business Expertise, Kaspersky.

“La soluzione Managed Detection and Response di Kaspersky offre diverse funzionalità, tra cui il rilevamento personalizzato e gestito delle minacce, monitoraggio e la risposta estesi integrati, incident response guidato o automatico, digital forensics e analisi del malware per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Kaspersky offre un servizio facilmente scalabile, flessibile e completamente gestito, in grado di soddisfare le richieste dei clienti in diversi settori industriali. Grazie a questi fattori, Kaspersky ha ricevuto un’ottima valutazione in Spark Matrix”, ha affermato Aneesh Mondepu, Analyst di Quadrant Knowledge Solutions.

I risultati completi di SPARK Matrix™: Managed Detection and Response sono disponibili a questo link. I risultati completi di SPARK Matrix™: Incident Response e Digital Forensics sono disponibili a questo indirizzo.

Per ulteriori informazioni su Kaspersky Managed Detection and Response e Kaspersky Incident Response è possibile visitare il sito Web.

Informazioni su Quadrant Knowledges Solutions

Quadrant Knowledge Solutions è una società di consulenza globale che si occupa di aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi di trasformazione aziendale con servizi di consulenza strategica per il business e la crescita. Per Quadrant Knowledge Solutions, lo scopo è quello di diventare parte integrante dell’attività dei nostri clienti come partner di conoscenza strategica. Le nostre ricerche e consulenze sono progettate per fornire informazioni complete e approfondimenti strategici per aiutare i clienti a formulare strategie di crescita per sopravvivere e prosperare in ambienti aziendali in continua evoluzione. Per ulteriori ricerche disponibili, visitate il sito https://quadrant-solutions.com/market-research/

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

