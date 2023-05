Qual è la migliore agenzia assicurativa a Roma? Gli utenti votano l’agenzia de’ Liguori.

Maggio 5, 2023

(Roma, 5 Maggio 2023) – Roma, 5 Maggio 2023 – Quando si tratta di scegliere una compagnia assicurativa, gli aspetti da considerare sono molteplici. In un mercato così vasto e competitivo, trovare la compagnia giusta può essere una vera sfida.

Partiamo da un presupposto: scegliere un’assicurazione dovrebbe rientrare tra i momenti più importanti della vita di una persona, sia essa un privato, un professionista o un’azienda. Un’assicurazione è innanzitutto un atto di cura, di amore se vogliamo, nei confronti delle persone che ci circondano, della comunità intera e delle persone a cui vogliamo bene.

L’Italia è in netto ritardo rispetto all’Europa riguardo le assicurazioni.

In Italia tuttavia il tema delle assicurazioni è particolarmente ostico: basti pensare che, secondo il portale Segugio.it, nel contesto europeo l’Italia è il Paese con la più alta incidenza di utilizzo dei risparmi familiari (circa il 90% rispetto a una media del 74%) per fronteggiare cure e spese mediche. Ciò denota un netto ritardo nei confronti dell’Europa. Sebbene la pandemia abbia rinforzato la sensibilità degli italiani verso le tematiche di salute e sicurezza personale, continuiamo a registrare livelli di copertura inferiori rispetto agli altri occidentali.

L’Italia è un Paese che sia per cultura che per impostazione del welfare non è incline a considerare le polizze assicurative come un’opzione principale per la propria tutela. C’è da sottolineare tuttavia l’altrettanta scarsa propensione del mercato assicurativo ad approcciarsi al cliente finale, soprattutto laddove l’offerta è estremamente ampia. Pensiamo a una città come Roma, una sorta di giungla del settore assicurativo nella quale l’utente deve districarsi.

La frequente poca trasparenza delle compagnie, sommata a una nomea “macchiata” dalle esperienze negative, spesso raccontate dagli utenti in rete e offline, hanno contribuito a far schizzare alle stelle una già ben alta soglia di diffidenza.

Alcuni consigli utili per scegliere un’agenzia di assicurazioni in una grande città come Roma

Ecco perché oggi vogliamo fare il punto in merito a quali sono i consigli utili, le indicazioni e gli aspetti da non dimenticare quando si valuta di scegliere un’agenzia di assicurazioni, a Roma, e in qualsiasi altra città dove ci sia una concorrenza spiccata.

La prima cosa da considerare quando si sceglie una è la flessibilità dei prodotti offerti. Dovete assicurarvi che la compagnia sia in grado di personalizzare i prodotti assicurativi in modo che siano davvero adatti alle vostre esigenze, sia per il tipo di polizza che per l’importo della copertura. Potete scegliere di avere una copertura di base, che copre solo i danni causati ad altri, o una copertura completa, che copre anche i danni subiti dal vostro veicolo o casa. Inoltre, potreste voler considerare le opzioni aggiuntive come la copertura per eventi naturali o l’assicurazione sulla vita.

Un secondo aspetto importante è il prezzo: è bene abbandonare l’usanza che spesso abbiamo di trovare a tutti i costi il prezzo più basso,come se ci trovassimo tra le corsie di un supermercato. Piuttosto concentrarci a trovare la compagnia che offre il miglior rapporto qualità-prezzo, unita alla possibilità di personalizzare il prodotto, aggiungendo o togliendo garanzie.

Il servizio clienti è un altro punto da considerare. La compagnia assicurativa dovrebbe offrire un servizio clienti efficace, in grado di rispondere alle domande e risolvere eventuali problemi in modo tempestivo ed efficiente. Un valido e continuo servizio di consulenza e assistenza, e la capacità di rispondere in modo chiaro ed esaustivo alle richieste dei clienti è ciò che fa la differenza nell’esperienza che questi ultimi potranno raccontare.

È importante, come quarto aspetto, la velocità nell’avviamento delle pratiche. Ciò può dipendere dal tasso di affidabilità che l’agenzia di zona ha agli occhi del partner tramite cui eroga i prodotti assicurativi. Più l’agenzia è affidabile e sicura agli occhi del partner, più all’agenzia stessa viene conferita autonomia nella gestione delle pratiche.

E ciò si ricollega all’ultimo (non per importanza) parametro di valutazione di un’agenzia, ovvero la reputazione. Esistono molte aziende che promettono di offrire “il miglior servizio”, “la migliore offerta”, “il prodotto migliore”. Inutile dirlo: l’unica cosa che conta è ciò che i loro clienti dicono piuttosto che l’autoreferenzialità.

Ma qual è quindi la migliore agenzia assicurativa a Roma? Gli utenti votano l’agenzia de’ Liguori.

Considerati nell’insieme questi aspetti abbiamo valutato come la L&N de’ Liguori sembri poter offrire stabilità e trasparenza per chiunque stia cercando un’agenzia di assicurazioni a Roma.

Innanzitutto parliamo di un’agenzia con ottima storicità, fondata nel 1967 da Alberto de’ Liguori, dopo aver acquisito una solida esperienza nel campo assicurativo con la Ras (oggi Allianz). La de’ Liguori è partner di HDI Assicurazioni, un marchio che fornisce garanzie di copertura finanziaria di ogni rischio, nonché espressione di fiducia globale.

Da ciò che dicono gli utenti il punto di forza dell’agenzia sembra essere proprio il rapporto individuale tra cliente e gli specialisti che si dimostrano pronti a trovare la polizza più adatta ed a formularla con totale trasparenza.

Ma uno dei più grandi punti di forza è senza dubbio la solidità dell’agenzia stessa, che in oltre sessant’anni di lavoro le ha conferito un tasso di affidabilità agli occhi del partner HDI Assicurazioni tale da essersi guadagnata autonomia totale nella gestione delle pratiche. Questo permette all’agenzia, in alcuni casi, di erogare la polizza anche in sole 24 ore.

A confermare l’estrema affidabilità sono le recensioni stesse degli utenti. Eccone alcune:

“Anche in fase di chiusura mi hanno fatto l’assicurazione per la moto… era di venerdì sera, orario già superato. Grazie a loro ho potuto ritirare la moto il sabato mattina. Grazie ancora.” Marco Severoni

“Grandi esperti assicuratori. Soluzioni per ogni esigenza. Dai classici pacchetti assicurazioni RCA auto moto casa a soluzioni per lavoro, previdenza, salute. In particolare mi permetto di suggerirvi il consulente gentilissimo Matteo B. disponibile ad illustrare le soluzioni migliori a ciò che e a chi tenete.” Nicoletta Nikita

“Mi sono trovato molto bene con loro quando ho assicurato la mia casa. Quando sono nati i figli ho trovato giusto proteggere la mia famiglia e non mi posso lamentare!” Luca Bussoletti

“Agenzia seria e organizzata, da imprenditore devo dirmi felice di aver conosciuto questa ottima agenzia e di collaborare con loro. Consigliatissima!” Riccardo Biancolini

In buona sostanza, la L&N de’ Liguori sembra rispettare tutti i parametri di valutazione di un’agenzia e mostrarsi di conseguenza come una delle soluzioni migliori possibili per chiunque stia cercando un’agenzia di assicurazioni a Roma.

