Quale tipologia di carta per l’ufficio scegliere

Marzo 13, 2023

(Adnkronos) – Milano, 13/03/2023 – Chi lavora in ufficio sa quanto sia fondamentale dotarsi di buone risme di carta A4, da tenere anche di scorta, in caso finisse, per non esserne mai sprovvisti.

In ufficio è fondamentalmente utilizzare la carta A4.

Il formato A4 è una misura standard definita dalla norma internazionale ISO 216, utilizzata in molti paesi del mondo (tranne alcuni paesi, come ad esempio Stati Uniti e Canada) ed è la misura più utilizzata dei fogli per stampare documenti, fare fotocopie, inviare fax.

Le dimensioni di un foglio A4 sono di 210 per 297 millimetri.

Per l’ufficio si può acquistare la migliore carta per fotocopie A4 in offerta, grazie alle tante occasioni presenti sugli e commerce del settore, con una vasta gamma di articoli tra cui scegliere.

Un criterio per distinguere al meglio la carta da ufficio e le sue caratteristiche è quello di classificarla in base all’uso che se ne fa.

La carta per l’ufficio si distingue solitamente in carta da stampa e grafica, carta per scrittura, carta per spedizioni e imballaggi, cartone e cartoncino, carta per articoli igienici e carte speciali.

Si devono inoltre differenziare anche vari altri tipi di materiali cartacei da ufficio, tra cui si trovano le buste, carta da lettere, quaderni, album da disegno, carta per fax e moduli continui, carta carbone e carta autocopiante.

La carta per l’ufficio è di varie tipologie, si può trovare quella economica, quella maggiormente costosa e realizzata con alto punto di bianco e di pura cellulosa vergine.

Tutto dipende da che tipo di documenti si devono andare a stampare.

In generale si possono distinguere tre livelli qualitativi, distinti dalle prime tre lettere dell’alfabeto.

La A, di tipo Premium, è di qualità eccellente e molto alta, la B comprende le risme di carta adatte per tutti gli utilizzi, la C è quella più economica.

Per fotocopie o grandi quantitativi di stampa quotidiana con documenti non ufficiali, ma magari da tenere in ufficio per uso interno, si può anche utilizzare una carta per fotocopie economica.

La carta economica viene realizzata di solito con carta di qualità C, adatta per grandi volumi di stampe e un uso intensivo, ed è la carta comune uso mano per stampanti e fotocopiatrici.

Essa risulta essere molto resistente alla cancellatura, robusta e perfetta per essere in grado di assorbire normali quantità di inchiostro.

Va benissimo quando si devono effettuare molte stampe ogni giorno, ideale per stampa di testo e da utilizzar sulle stampanti laser.

La carta per fotocopie A4 è disponibile sul mercato in varie grammature, e per grammatura si intende il valore riferito al peso della carta per metro quadrato.

La grammatura più comune è quella di 80gr/m² ed appartiene alla carta per l’ufficio standard, mentre la grammatura 120-150 gr/m² è quella della carta fotografica, e quella di grammatura 250-300 gr/m² è la carta da disegno artistico.

Acquistando la carta per le stampanti online si può trovare la carta A4 gr 80 al miglior prezzo, dato che spesso nei siti di vendita di cancelleria si trovano ottime occasioni e offerte su tanti prodotti.

Una grande azienda, sia privata sia della P.A., potrà scegliere nei siti di vendita online di prodotti per l’ufficio la migliore carta per fotocopie all’ingrosso.

Infatti in questi e commerce di solito se si acquistano grandi quantitativi di un prodotto, si avranno prezzi ribassati per ogni singolo pezzo unitario di quel prodotto, con un notevole risparmio sulla spesa finale.

