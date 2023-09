Qualificazioni Euro 2024: Spalletti al debutto, per l’Italia «2» a bassa quota contro la Macedonia

Settembre 8, 2023

(Adnkronos) – L’avventura del nuovo ct parte dalla squadra che ha escluso gli azzurri dal Mondiale in Qatar: la rivincita si gioca a 1,30, il 72% degli scommettitori punta subito sulla vittoria

Roma, 8 settembre 2023 – Un debutto attesissimo contro uno dei peggiori ricordi nella storia recente della Nazionale. L’Italia di Luciano Spalletti avrà un doppio compito domani sera a Skopje, dove ritroverà la Macedonia del Nord: dimenticare la dolorosa serata di Palermo di marzo 2022, che la tagliò fuori dal Mondiale in Qatar, e riprendere al meglio il cammino nelle qualificazioni a Euro 2024. Gli Azzurri sono al momento terzi nel gruppo C, con due partite da recuperare, ma i betting analyst sono ottimisti e su Planetwin365 il blitz da 3 punti è offerto a 1,30. Fiducia confermata anche dagli scommettitori, che nel 72% dei casi hanno puntato sul primo successo di Spalletti, contro il 10% andato sui padroni di casa, dati a 9,36. L’ultimo pareggio tra le due squadre è datato 2017 e un’altra «X» stavolta pagherebbe 5,15.

In attacco, il neo ct punterà ancora su Immobile, ed è proprio il nuovo capitano azzurro ad aprire le scommesse sui marcatori, a quota 2,00. Accanto a lui Chiesa e Politano, dati rispettivamente a 2,75 e 3,10, mentre tra i centrocampisti spunta Barella a 4 volte la posta. Per la Macedonia del Nord, il nome in primo piano è lo spauracchio Trajkovski: l’uomo vittoria della partita di Palermo si ripropone a 6, così come l’ex Udinese Nestorovski, mentre per il napoletano Elmas si sale a 7,00.

A scendere in campo sabato pomeriggio saranno anche Ucraina e Inghilterra, seconda e prima nel gruppo C ma rispettivamente con una e due partite giocate in più rispetto all’Italia. Sono ancora gli inglesi, fin qui a punteggio pieno, a dominare le previsioni degli analisti di Planetwin365: il «2» vale infatti 1,38, in netto vantaggio sul 4,50 del pari e l’8,10 dell’«1». Nelle scommesse sulla qualificazione diretta, intanto, l’Italia è avanti sull’Ucraina (a 1,23 contro 2,60), mentre Southgate e i suoi hanno già blindato il primo posto (a 1,16).

