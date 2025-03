21 Marzo 2025

– Roma, 21 Marzo 2025. L’incontro tra tecnologia e natura sta generando nuove opportunità di divulgazione nel settore del giardinaggio e dell’agricoltura sostenibile. Quando Si Pianta, magazine online nato nel 2020 dalla visione di Tullio Fiore, dimostra come il digitale possa amplificare e democratizzare la conoscenza del verde attraverso l’esperienza diretta. A differenza dei sistemi automatizzati e dell’intelligenza artificiale, il portale basa i suoi contenuti su prove sul campo, errori, successi e sperimentazioni concrete, offrendo agli utenti informazioni testate personalmente. Questa combinazione unica tra competenze agronomiche, esperienze pratiche e strumenti digitali ha ridefinito gli standard della divulgazione green, trasformando un settore tradizionalmente basato sul passaparola in una risorsa affidabile e accessibile a tutti.

I risultati del 2024 confermano la crescita costante del progetto editoriale: Quando Si Pianta ha raggiunto 3,5 milioni di visitatori unici e generato oltre 1 miliardo di impressioni totali. Un successo consolidato dalla presenza strategica sulle principali piattaforme digitali, con contenuti distribuiti su Google News, MSN e una community attiva sia su Facebook che su LinkedIn. La varietà dei canali di distribuzione e l’engagement degli utenti dimostrano come il magazine si sia evoluto ben oltre la dimensione di blog tematico, diventando un sistema informativo multicanale dedicato al verde e alla sostenibilità.

La redazione di Quando Si Pianta ha un approccio pratico e l’esperienza diretta nel settore green. Il team riunisce appassionati di giardinaggio, esperti di sostenibilità ambientale e coltivatori che hanno fatto della loro passione una missione divulgativa. Questa comunità di professionisti del verde collabora quotidianamente per offrire contenuti basati su esperienze concrete e verificate sul campo. La forza del progetto risiede proprio nella capacità di trasformare la pratica quotidiana in informazioni accessibili e immediatamente applicabili, permettendo ai lettori di affrontare ogni aspetto della coltivazione e della gestione degli spazi verdi con soluzioni testate e realmente funzionanti.

Quando Si Pianta offre un sistema integrato di servizi che va oltre la semplice informazione online. Il magazine mette a disposizione dei lettori guide PDF gratuite focalizzate sulle tecniche di taleaggio e sui metodi di potatura, permettendo anche ai meno esperti di approcciare queste pratiche fondamentali del giardinaggio. I servizi professionali includono la consulenza personalizzata per la progettazione di aree verdi, supportando privati e aziende nella realizzazione di giardini, orti e spazi sostenibili. Attraverso la piattaforma, gli utenti possono accedere a corsi online specifici e usufruire del servizio di diagnosi fitosanitaria, che permette di identificare malattie e parassiti delle piante tramite foto, ricevendo consigli mirati per la cura.

L’esperienza maturata da Tullio Fiore nell’educazione ambientale presso un agriturismo dei Castelli Romani ha posto le fondamenta per un approccio innovativo alla divulgazione green. La sua capacità di trasformare le competenze acquisite sul campo in contenuti digitali di qualità ha permesso di creare un ponte tra l’esperienza pratica e la comunicazione online. L’orto urbano condiviso che gestisce rappresenta un laboratorio di sperimentazione dove teoria e pratica si fondono, creando uno spazio di apprendimento collettivo. Qui, le persone non solo coltivano ortaggi e piante, ma sviluppano una più profonda comprensione dell’agricoltura sostenibile e dell’importanza della biodiversità.

Il progetto guarda al futuro con obiettivi chiari e misurabili: espandere i servizi digitali, rafforzare la community e mantenere alta la qualità dell’informazione. La missione rimane quella di democratizzare il giardinaggio sostenibile, rendendo accessibili a tutti tecniche e conoscenze pratiche per la coltivazione. Un impegno che si concretizza attraverso contenuti verificati, guide dettagliate e supporto costante agli utenti.

In un contesto dove la sostenibilità ambientale diventa sempre più centrale, Quando Si Pianta si posiziona come punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili nel settore del giardinaggio e della coltivazione sostenibile. Il magazine continua a evolversi e crescere, mantenendo saldo l’obiettivo di fornire un’informazione verde di qualità, basata sull’esperienza diretta e orientata alle reali esigenze dei lettori.

