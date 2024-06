QUANfunding: la nuova frontiera dello shopping partecipativo creata da Marco Casini

12 Giugno 2024

(Adnkronos) – Una piattaforma web innovativa, basata sul sostegno reciproco, che trasforma il modo di fare shopping online.

Pisa, 12 giugno 2024. Nel panorama digitale odierno, un vento di cambiamento soffia sulle abitudini di acquisto online. Marco Casini, visionario toscano, ridefinisce il concetto di e-commerce e promette di cambiare il modo in cui acquistiamo, inaugurando l’era del Socialwishing con il lancio di QUANfunding.com. Una piattaforma web di crowdfunding atipico che attraverso una collaborazione di gruppo, offre agli utenti la possibilità di ottenere significativi sconti sui loro oggetti richiesti.

Ecco come funziona: Gli utenti selezionano l’oggetto che vogliono acquistare tra milioni di prodotti online. La condivisione sarà protetta dall’anonimato quindi la richiesta potrà essere fatta senza che altri lo sappiano. Ogni utente, versando il 10% del prezzo per l’articolo desiderato, si interfaccerà con il resto della community creando un circolo virtuoso di soddisfazione attraverso lo scambio di una piccola parte del proprio budget. “In questo modo -chiarisce Casini- chiunque può ottenere quello che maggiormente desidera con un minimo sforzo. Sulla nostra piattaforma c’è chi ha scelto una console, chi un elettrodomestico, chi un nuovo paio di sneakers, una valigia. E più del 60% degli utenti ha già ottenuto oltre il 40% di sconto sul proprio oggetto”.

Gli utenti hanno il controllo totale sull’acquisto, con la possibilità di decidere quando e come ottenerlo. L’algoritmo premia chi dona, e invitare amici a partecipare, come nel tradizionale crowdfunding, aumenta i livelli di soddisfazione.

La scelta di partire dall’Italia: “Se posso contribuire ad aumentare il potere di acquisto delle persone, voglio iniziare da qui!” afferma Casini. Qualunque oggetto può essere inserito nella Piattaforma (https://www.quanfunding.com/) con delle eccezioni: il suo valore di mercato deve essere riscontrabile, non devono essere prodotti usati o appartenere a determinate categorie come beni alimentari, armi o medicinali. Per il resto, tutto è possibile”.

Da un’idea innovativa, QUANfunding è diventata una realtà consolidata, premiata pubblicamente con la targa “Dream of the Year” dalla Confcommercio di Pisa. Con una community in rapida espansione e l’interesse di nuovi investitori, la Piattaforma si prepara a esplorare nuovi orizzonti.

Per informazioni:

www.QUANfunding.com

Info@quanfunding.com