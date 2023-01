Quantum Metric presenta Atlas per consentire alle aziende di accelerare la propria competenza nel campo del digitale

Gennaio 25, 2023

Con un approccio orientato ai risultati e ai clienti, Atlas ottimizzerà l’efficienza dei team digitali

COLORADO SPRINGS, Colorado, 25 gennaio 2023 /PRNewswire/ — Quantum Metric, la piattaforma di Continous Product Design per monitorare le esperienze dei clienti su qualsiasi web o app , ha annunciato oggi il lancio di Atlas, la prima soluzione sul mercato che guida verso una risposta istantanea ai quesiti aziendali più critici sulle esperienze digitali di un’impresa. Grazie all’intelligenza artificiale proprietaria e all’esperienza nel supporto a centinaia di marchi e team digitali leader del settore, Atlas fornisce una visione orientata ai risultati che consente anche a non esperti di rispondere facilmente alle esigenze dei clienti digitali fin dal primo giorno.

“Atlas re-immagina completamente ciò che oggi sappiamo sullo sviluppo e sull’ottimizzazione delle esperienze digitali”, ha dichiarato Mario Ciabarra, CEO di Quantum Metric. “Le aziende hanno spesso difficoltà a capire se i propri team si stiano ponendo i giusti quesiti commerciali e stiano lavorando sugli elementi in grado di migliorare la loro esperienza a vantaggio sia dell’azienda che dei clienti. Con Atlas, mettiamo tutti i collaboratori dei team digitali in condizione di concentrarsi su ciò che conta di più: conquistare la fiducia dei clienti, ogni singolo giorno. Questo è un giorno decisivo per Quantum Metric, che stabilisce un nuovo standard per il valore che i nostri clienti attuali e futuri possono aspettarsi dalla nostra piattaforma”.

Atlas è una libreria completa di guide di settore predefinite all’interno della piattaforma Quantum Metric, che fornisce un approccio graduale al miglioramento dei casi d’uso digitali critici attraverso una serie personalizzata di dashboard, parametri, rilevamento delle anomalie e alerts. Atlas, con il suo approccio strutturato e collaudato all’analisi, introduce la prossima evoluzione delle pratiche di Continous Product Design. I team digitali sono ora in grado con Atlas in grado di definire con certezza e più rapidamente le esigenze dei clienti attraverso qualsiasi customer journey, indipendentemente dalla loro precedente esperienza con la piattaforma Quantum Metric.

Mentre il digital diventa un motore primario delle vendite e dei ricavi aziendali, le organizzazioni si trovano di fronte a grandi difficoltà nel ridurre il tempo che intercorre tra l’identificazione delle opportunità digitali e l’azione. A ciò si aggiunge la limitata capacità dei team di cogliere ogni frustrazione del cliente, anche a livello dei più piccoli punti di contatto con i clienti che hanno un effetto decisivo sulla customer experience. Queste sfide hanno un impatto immediato sul ROI digitale. Secondo Quantum Metric, le aziende perdono in media fino a 220 milioni di dollari all’anno per semplici inefficienze e i team digitali impiegano fino a quattro settimane per risolvere problemi e ottimizzare le esperienze on-line. Attraverso l’approccio semplificato di Atlas, le organizzazioni migliorano la propria efficienza fino al 90%, potendo risolvere i problemi di customer experience in soli uno o due giorni.

“Il nostro approccio all’utilizzo delle informazioni sui clienti è spesso incentrato sulla risoluzione dei punti di attrito”, ha dichiarato Stephen Baker, CTO di UNTUCKit. “Se da un lato continuiamo a evolvere la nostra strategia digitale, dall’altro è fondamentale individuare anche le opportunità per superare le aspettative dei clienti ed offrire un’esperienza eccellente. Atlas fornisce un valore unico a UNTUCKit definendo gli standard di eccellenza e aiutandoci a stabilire i giusti parametri di riferimento per il successo digitale”.

L’introduzione di Atlas trasformerà altre aree della piattaforma Quantum Metric, tra cui:

Secondo un recente rapporto di Forrester, redatto dal senior analyst Zhi-Ying Barry, “la ricerca di Forrester mostra che le aziende orientate sugli insight hanno una probabilità cinque volte maggiore di incrementare il fatturato del 20% o più. Ciò dipende dalla capacità di sfruttare e applicare dati e analisi in ogni occasione e di basare i modelli operativi su informazioni che portino ad azioni chiare integrate nel software”.

Al momento del lancio, la libreria Atlas di Quantum Metric offre 90 guide, con casi d’uso personalizzati per il consumer banking, il settore retail, travel, assicurativo e delle telecomunicazioni. Verranno inoltre offerte guide intersettoriali per garantire un approccio strutturato ai casi d’uso comuni per le organizzazioni digitali di oggi, indipendentemente dal loro settore

Per ulteriori informazioni su Atlas, visitare: www.quantummetric.com/atlas

Informazioni su Quantum Metric

In qualità di pioniere della metodologia Continous Product Design, Quantum Metric aiuta le organizzazioni a mettere i clienti al centro di ogni attività. La piattaforma Quantum Metric fornisce un approccio strutturato alla comprensione del customer journey digitale, consentendo alle aziende di riconoscere le esigenze del cliente, quantificare l’impatto finanziario e stabilire le priorità in base all’effetto sul cliente e sui profitti. Oggi, Quantum Metric acquisisce informazioni dal 30% degli utenti internet del mondo, a supporto di marchi riconosciuti a livello globale in settori quali retail, viaggi, servizi finanziari e telecomunicazioni. Per ulteriori informazioni su Quantum Metric, visitare www.quantummetric.com.

