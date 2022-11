QuantuMDx e Menarini annunciano un Accordo di Distribuzione Esclusiva per la Piattaforma Q-POC™

Novembre 2, 2022

NEWCASTLE UPON TYNE, Inghilterra e FIRENZE, Italia, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ — QuantuMDx Group Limited (“QuantuMDx”), società di sviluppo di diagnostica molecolare trasformazionale multiplex decentrata (Point-of-Need) con base nel Regno Unito e A. Menarini Diagnostics S.r.I. (Menarini) sono lieti di annunciare la firma di un accordo di distribuzione esclusiva per la piattaforma Q-POC™ di QuantuMDx’s nel Regno Unito e in Francia.

Secondo i termini dell’accordo Menarini commercializzerà, venderà e si occuperà dell’assistenza tecnica della piattaforma Q-POC™, del test SARS-CoV-2 e dei nuovi test SARS-CoV-2, Flu A/B e panel respiratorio RSV lanciati da QuantuMDx all’inizio di quest’anno. L’accordo, della durata di cinque anni, inizialmente coprirà la distribuzione nel Regno Unito e in Francia, con l’obiettivo di espandersi in futuro verso altri mercati.

Jonathan O’Halloran, CEO (Chief Executive Officer), QuantuMDx, ha dichiarato: “Questo accordo con Menarini è un passo commerciale significativo per QuantuMDx. Non solo Menarini ha una vasta rete globale, ma le specifiche conoscenze dei paesi e la sua presenza in tutta l’Europa e oltre, fanno di Menarini il miglior partner per la nostra azienda. Questo accordo ci permetterà di accelerare ulteriormente le vendite di Q-POC™, portando la nostra piattaforma di diagnostica molecolare multiplex Point-of-Need nei contesti clinici e non clinici di molti nuovi mercati. Sono impaziente di avviare la collaborazione a stretto contatto con Menarini per quella che sono certo si rivelerà una partnership di grande successo”.

Fabio Piazzalunga, Global Head, Menarini Diagnostics S.r.I., ha commentato: “La recente pandemia ha messo in evidenza l’importanza della rapidità e della precisione nella diagnosi delle malattie infettive. La piattaforma Q-POC™ di QuantuMDx’s, che può fornire risultati in circa 30 minuti, consentirà ai professionisti sanitari di prendere decisioni di trattamento informate e rallentare il rischio di trasmissione. Menarini è all’avanguardia nella decentralizzazione delle routine diagnostiche e ha sviluppato competenze e tecnologie fondamentali nell’affrontare queste sfide. Siamo veramente lieti di avviare la fornitura di questa piattaforma innovativa ai laboratori del Regno Unito e della Francia”.

Informazioni su QuantuMDx:

QuantuMDx è un’azienda MedTech all’avanguardia la cui mission è di introdurre a livello mondiale strumenti che facilitino il controllo delle malattie e la riduzione delle sofferenze. QuantuMDx risolve le problematiche diagnostiche grazie alla progettazione di innovative soluzioni molecolari multiplex per i Point-of-Need.

QuantuMDx si avvale di partnership operative e strategiche a livello globale per essere sempre in prima linea nella diagnostica molecolare.

Q-POC™ è un dispositivo di diagnostica multiplex PCR portatile, di facile uso e che produce risultati in tempi rapidi, ideato appositamente per soddisfare le necessità dei più svariati contesti sanitari.

Q-POC™ e il primo test di rilevazione multiplex per SARS-CoV-2 sono commercializzati con il marchio CE-IVD nel rispetto della Direttiva per la Diagnostica in Vitro (98/79/CE), che ne consente l’uso all’interno dell’Unione Europea e del Regno Unito. Dal 26 maggio Q-POC ha marchio CE secondo IVDR (Regolamento UE 2017/746).

QuantuMDx prevede di lanciare una gamma di test di diagnostica multiplex sindromica nei mesi e anni a venire.

Per maggiori informazioni su QuantuMDx e su Q-POC™, e i sui sistemi rapidi PCR per i point of care, visitare il sito web: www.quantumdx.com.

Informazioni su A. Menarini Diagnostics, The Human Touch of Technology:

L’azienda si dedica da oltre 45 anni ad aiutare i professionisti sanitari nel prendere decisioni diagnostiche sicure e sostenibili, migliorando la qualità della vita delle persone in tutto il mondo.

A. Menarini Diagnostics fa parte del Gruppo Farmaceutico Menarini, fondato nel 1886. Oggi è presente in 140 paesi nel mondo, conta oltre 17.000 dipendenti, con un fatturato 2021 di oltre € 3,922 miliardi.

Per maggiori informazioni: www.menarinidiagnostics.com

