Quercus genera un rendimento del 26% agli obbligazionisti attraverso il Permitting Development Green Bond

– Quercus paga una cedola sottoforma di partecipazione agli utili, dopo due rimborsi anticipati di capitale, con il primo green bond emesso per investire nello sviluppo di permessi per costruire impianti fotovoltaici.

LONDRA, 1 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Quercus Real Assets Limited (Quercus), la societa’ specializzata in investimenti nel settore delle rinnovabili e della transizione energetica con sede a Londra, ha emesso il primo green bond per lo sviluppo di permessi finalizzati a costruire impianti ad energia solare nel 2021 attraverso uno dei suoi veicoli di investimento lussemburghesi. L’obbligazione è giunta a scadenza il 13 gennaio, quando Quercus ha pagato la componente di partecipazione agli utili dopo aver rimborsato anticipatamente il capitale in due tranche liquidate nel secondo semestre del 2023.

L’obbligazione è stata emessa con l’obiettivo di investire nell’iter autorizzativo di progetti solari fotovoltaici nel sud Europa. Quercus, nell’ambito di questa strategia di investimento, si è concentrata principalmente sul mercato spagnolo e ha realizzato una delle più rilevanti transazioni nel settore solare europeo dal 2020 ad oggi per dimensione attraverso lo sviluppo e la vendita di un portafoglio di progetti per oltre 800 Mw, che, a valori attuali di mercato, richiede un investimento complessivo di circa 700 milioni di euro per raggiungere la fase operativa.

Diego Biasi, Co-Fondatore e Presidente di Quercus, commenta:

“In un clima difficile sia durante che dopo il COVID, abbiamo lanciato con successo questo Green Bond per investire nell’iter autorizzativo, che consideriamo un’operazione emblematica, e lo abbiamo rimborsato prima della scadenza naturale, in un lasso di tempo relativamente breve. Solo chi ha familiarità con l’attività di sviluppo di progetti in questo settore e con il mercato obbligazionario può veramente apprezzare la sfida che abbiamo dovuto affrontare. Affrontiamo le sfide con entusiasmo e siamo riusciti a superare tutti gli ostacoli di un periodo economico complicato, in particolare per il nostro settore, e a rendere questo progetto un grande successo. Tra gli ostacoli maggiori si annoverano i ritardi lunghi e gli imprevisti del processo amministrativo nonché il sovraffollamento tipico di questo settore dove le la qualità delle opportunità di investimento, di fatto, risulta essere merce rara”.

L’obbligazione è stata lanciata in un periodo in cui i tassi di interesse erano negativi o prossimi allo zero, e un rendimento totale del 26% in meno di tre anni mostra un risultato notevole.

Quercus sta espandendo le sue attività di sviluppo in diverse regioni dell’Europa meridionale come primo passo verso la creazione di un nuovo portafoglio di impianti solari operanti in grid parity.

“Non sappiamo esattamente quanti gigawatt costruiremo e gestiremo tra Italia, Spagna e Grecia nel prossimo futuro, abbiamo un obiettivo iniziale di tre. Dipende da come si svilupperà il mercato e dall’auspicabile ulteriore evoluzione del quadro normativo al fine di facilitare gli investimenti”, spiega Diego Biasi.

Oltre all’energia solare, Quercus sta valutando investimenti in altri segmenti di mercato delle energie rinnovabili. Recentemente la società ha aggiunto al suo organico in Europa due senior manager con esperienza nel settore dei fondi di investimento e della costruzione di infrastrutture rinnovabili.

Quercus Real Assets Limited è una società specializzata in investimenti nel settore delle energie rinnovabili e della transizione energetica, con uffici a Londra e Dubai.

Diego Biasi e Simone Borla hanno fondato Quercus con un primo fondo con sede in Lussemburgo che ha completato con successo oltre 1 miliardo di euro di investimenti lordi in cinque diverse strategie di successo. Nel gennaio 2020, Diego Biasi ha traghettato l’attività di Quercus in risposta all’evoluzione del settore energetico verso un approccio di investimento strategico più diversificato.

Dalla nascita di Quercus, oltre dieci anni fa, sono state concluse con successo oltre 40 transazioni di diversa natura, la strategia della società si è fondata sulla convinzione che la creazione di valore con attenzione ai principi ESG a lungo termine sostenga e rafforzi i rendimenti degli investitori e degli azionisti. Quercus è impegnata a sviluppare opportunità di business e a sostenere investimenti responsabili per redditi e rendimenti di capitale sostenibili, contribuendo, al contempo, ad un futuro a zero emissioni di carbonio.

