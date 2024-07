Questa è l’unica azienda al mondo che garantisce il recupero dei dati in caso di attacco ransomware

9 Luglio 2024

(Adnkronos) – Milano, 9 Luglio 2024. Nel panorama odierno della sicurezza informatica, gli attacchi ransomware rappresentano una delle minacce più gravi e pervasive.

Le aziende, sia grandi che piccole, sono sempre più vulnerabili a questo tipo di attacchi, che possono paralizzare le operazioni aziendali e mettere a rischio dati sensibili.

HelpRansomware, una multinazionale esperta in cybersecurity con operazioni in Europa e America, con sede principale in Spagna, Italia, Miami, Colombia e Olanda, ha lanciato una tecnologia innovativa che garantisce il recupero completo dei dati in caso di attacco ransomware.

Il ransomware è un tipo di malware che crittografa i dati di un’azienda, rendendoli inaccessibili fino a quando non viene pagato un riscatto agli attaccanti.

Nonostante le precauzioni e le misure di sicurezza adottate, molte aziende finiscono per essere vittime di questi attacchi.

Secondo l’ultimo rapporto di Cybersecurity Ventures, si stima che ogni 11 secondi un’azienda venga colpita da un attacco ransomware, con costi globali che superano i 20 miliardi di dollari.

HelpRansomware si distingue come l’unica azienda al mondo in grado di garantire il recupero dei dati in caso di attacco ransomware.

Con un approccio basato su tecnologie avanzate e una profonda esperienza nel campo, HelpRansomware offre un servizio unico e affidabile che ha già salvato numerose aziende da situazioni di crisi.

Andrea Baggio, CEO EMEA di HelpRansomware, spiega: “Abbiamo investito anni nella ricerca e sviluppo per creare una tecnologia che non solo risponda agli attacchi ransomware, ma che possa anche garantire il recupero completo dei dati. La nostra missione è proteggere le aziende e dare loro la sicurezza che, in caso di attacco, i loro dati saranno recuperati.”

La chiave del successo di HelpRansomware risiede nella combinazione di tecnologie di decrittazione all’avanguardia e un team di esperti altamente qualificati.

Utilizzando algoritmi proprietari e strumenti di analisi avanzata, HelpRansomware è in grado di individuare e neutralizzare le minacce ransomware, ripristinando i dati crittografati con un tasso di successo del 100%.

Juan Ricardo Palacio, CEO AMERICA, dichiara: “La nostra tecnologia è progettata per essere sempre un passo avanti rispetto agli hacker. Continuiamo a migliorare i nostri metodi e strumenti per garantire che i nostri clienti possano riprendersi rapidamente da qualsiasi attacco ransomware.”

Per illustrare l’efficacia del loro servizio, HelpRansomware condivide il caso di un’azienda multinazionale del settore sanitario che è stata colpita da un attacco ransomware.

L’azienda, che gestisce milioni di dati sensibili dei pazienti, si è trovata improvvisamente paralizzata, con tutti i dati crittografati e un riscatto esorbitante richiesto.

Grazie all’intervento tempestivo di HelpRansomware, l’azienda è riuscita a recuperare tutti i dati senza pagare un centesimo di riscatto.

“Siamo eternamente grati a HelpRansomware per aver salvato la nostra azienda e protetto i dati dei nostri pazienti,” ha dichiarato il CEO dell’azienda sanitaria.

“La loro professionalità e competenza sono state straordinarie.”

Ciò che rende HelpRansomware veramente unica è la sua garanzia di recupero. Mentre molte aziende di sicurezza informatica offrono soluzioni preventive e reattive, HelpRansomware è l’unica che può promettere con certezza il recupero dei dati crittografati.

Questa garanzia è supportata da un tasso di successo del 100% nei casi affrontati.

Andrea Baggio sottolinea: “Sappiamo quanto sia devastante un attacco ransomware. Ecco perché offriamo una garanzia: se non riusciamo a recuperare i tuoi dati, non paghi nulla. Questa è la nostra promessa e il nostro impegno verso i clienti.”

ReputationUP: Protezione della Reputazione Aziendale

HelpRansomware fa parte del gruppo ReputationUP, leader nella protezione della reputazione aziendale. In caso di attacco ransomware, una delle conseguenze più gravi può essere la pubblicazione di dati sensibili, che danneggia gravemente la reputazione dell’azienda.

● Proteggere la reputazione aziendale: Attraverso strategie avanzate, ReputationUP è in grado di monitorare, gestire e proteggere la reputazione online delle aziende.

● Eliminare i dati pubblicati: In seguito a un data breach, ReputationUP può intervenire per rimuovere i dati sensibili pubblicati su internet, riducendo il danno alla reputazione dell’azienda.

Juan Ricardo Palacio afferma: “Collaborare con ReputationUP ci permette di offrire un servizio completo. Non solo recuperiamo i dati criptati, ma ci assicuriamo anche che la reputazione dei nostri clienti resti intatta, eliminando le tracce di dati pubblicati illegalmente.”

Andrea Baggio aggiunge: “La sinergia con ReputationUP ci permette di affrontare le conseguenze di un attacco ransomware a 360 gradi, offrendo una protezione completa che copre sia l’aspetto tecnico che quello reputazionale.”

In un’epoca in cui gli attacchi ransomware sono in costante aumento e diventano sempre più sofisticati, avere una soluzione affidabile e garantita per il recupero dei dati è cruciale.

HelpRansomware, insieme a ReputationUP, si pone come il baluardo contro queste minacce, offrendo non solo tecnologie avanzate ma anche la tranquillità di sapere che i dati saranno sempre recuperati e la reputazione aziendale sarà protetta.

INFO & CONTATTI

https://helpransomware.com/it/

info@helpransomware.com