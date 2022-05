Quest’estate Abu Dhabi lancia la competitiva offerta “Summer Pass” per invogliare i turisti a scegliere la capitale degli EAU

Maggio 9, 2022

La nuova campagna “Summer Like You Mean It” (L’estate come piace a te) invita i turisti ad arricchire la loro vacanza con l’ampia gamma di esperienze uniche che Abu Dhabi offre

ABU DHABI, EAU, 8 maggio 2022 /PRNewswire/ — Con la ripresa del turismo a livello globale e il Medio Oriente che offre esperienze tutto l’anno, Abu Dhabi lancia una nuova campagna per questa destinazione, con l’obiettivo di invitare i turisti a visitare la capitale degli EAU durante la stagione estiva e provare l’incredibile offerta di hotel e attrazioni leader a livello mondiale unica al mondo. La nuova campagna punta sulle passioni dei turisti, proponendo esperienze uniche e memorabili ad Abu Dhabi che attendono i visitatori durante l’estate.

Questa estate Abu Dhabi offre opportunità per tutti i gusti:

PRESENTAZIONE DELL’ABU DHABI SUMMER PASS

Il lancio della campagna segna il primo passo nella presentazione del meglio dell’estate ad Abu Dhabi. Le nuove offerte, tra cui l’Abu Dhabi Summer Pass, saranno lanciate con promozioni imbattibili che aprono le porte a esperienze, siti culturali e attrazioni di intrattenimento per famiglie. Offrendo un valore straordinario in una vasta gamma di attività, i visitatori avranno ancora più motivi per prenotare esplorando un lato diverso della città.

L’Abu Dhabi Summer Pass darà ai viaggiatori l’accesso a TRE parchi tematici principali (Warner Bros. World Abu Dhabi, Ferrari World Abu Dhabi e Yas Waterworld Abu Dhabi) TUTTI i siti culturali tra cui Louvre Abu Dhabi, il maestoso palazzo presidenziale Qasr Al Watan, Qasr Al Hosn (la più antica struttura di Abu Dhabi) e i trasporti GRATUITI tramite Yas Express e i servizi di autobus pubblici di Abu Dhabi. Ulteriori dettagli saranno presentati nelle prossime settimane quando sarà lanciato il pass.

Per rendere ancora più accattivante la vostra vacanza, i prezzi dei migliori hotel della regione in estate costeranno in media il 30% in meno rispetto all’alta stagione*. Con un’interessante serie di sconti e promozioni in hotel che saranno presentate nei prossimi mesi, l’estate diventerà il momento migliore per visitare Abu Dhabi.

H.E. Saleh Mohamed Saleh Al Geziry, Direttore generale per il turismo presso il dipartimento di cultura e turismo di Abu Dhabi ha dichiarato: “I viaggiatori globali guardano al Medio Oriente. Questo è il momento perfetto per condividere Abu Dhabi con il mondo, proponendo tutta la varietà di esperienze uniche e diverse che attendono di essere esplorate in modo conveniente nella capitale degli EAU e nei dintorni.

“Quest’estate desideriamo che i viaggiatori scoprano l’Abu Dhabi famosa e sconosciuta, scoprendo le perle nascoste della nostra destinazione, al ritmo che preferiscono, che si tratti delle emozioni dei nostri parchi tematici indoor di livello mondiale o della corsa del circuito turistico di Yas, fino al patrimonio di cultura e attività che garantiscono ispirazione e divertimento a tutta la famiglia. La capitale degli EAU ha qualcosa per tutti. Vogliamo rendere questi preziosi ricordi più accessibili fornendo offerte competitive e accattivanti per tutta la stagione, in modo che i viaggiatori possano vivere l’estate secondo i loro gusti, trovando il divertimento più adatto per loro”.

Ufficialmente presentata all’Arabian Travel Market 2022, la campagna di Abu Dhabi “Summer Like You Mean It” presenta ai viaggiatori esperienze mai viste prima, fruibili nei mesi estivi e a prezzi accessibili. Per ulteriori informazioni sugli entusiasmanti eventi e sulle attrazioni di Abu Dhabi, visitate il sito VisitAbuDhabi.ae.

Contatti:

Hayley FletcherHayley.Fletcher@bcw-global.com+44 7979 841486

Priyanka SenguptaPriyanka.Sengupta@bcw-global.com+971 56 699 7387

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1812955/Abu_Dhabi_1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1812956/Abu_Dhabi_2.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1812957/Abu_Dhabi_3.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1812958/Abu_Dhabi_4.jpg