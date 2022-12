Questo Natale lo shopping per la mamma è più semplice grazie ai nuovi accessori di elago

Dicembre 15, 2022

SAN DIEGO, Dec. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Lo shopping natalizio per la mamma può essere difficile , ma adesso è tutto più facile con i nuovi accessori di elago. Per la mamma c’è il regalo perfetto, che si abbina al suo colore preferito, al suo guardaroba e persino alla sua personalità! Dagli accessori a tema retrò alle simpatiche custodie per telefoni color pastello, elago farà in modo che il volto della mamma si illumini quando aprirà i suoi regali.

Per chi ancora non conoscesse elago, si tratta di un’affermata società di design che opera a San Diego, in California, dal 2002. In quanto azienda di design, elago si concentra sulla creazione di oggetti utili e belli allo stesso tempo. I designer di elago sono incaricati di creare prodotti che loro stessi amerebbero usare. In questo modo, sono sicuri che quando un prodotto arriva nelle mani di un cliente, questi se ne innamorerà.

Nel corso degli anni, l’iPad di Apple si è trasformato in un tablet alla portata di tutti. Che si tratti di avere a portata di mano le ricette mentre si cucina o semplicemente di guardare un nuovo programma in streaming, l’iPad è così versatile nel suo utilizzo che si integra alla perfezione in tutte le case. In base alle testimonianze dei clienti, le nuove custodie Magnetic Folio di elago risultano valide quanto quelle di Apple, grazie al valore del design e ai materiali di alta qualità utilizzati. Abbinate la custodia Magnetic Folio al nuovo Magnetic Stand di elago per un regalo perfetto per chi usa l’iPad.

I prodotti a tema retrò sono di moda da qualche tempo. Alcuni dei migliori accessori a tema retrò che sono arrivati sul mercato sono stati creati dai designer di elago. I supporti W3 e W6 di elago per la ricarica degli Apple Watch strapperanno un sorriso a chiunque quando. Entrambi i supporti sono ispirati a prodotti Apple iconici: il supporto W3 assomiglia al computer Macintosh del 1987 e il W6 all’iconico iPod. Quando si trova nello stand, l’Apple Watch inizia a caricarsi come avviene in qualsiasi altro supporto di ricarica, ma ciò che rende questi supporti speciali è che lo schermo dell’Apple Watch si trasforma nello schermo di questi storici dispositivi Apple. È davvero da non perdere.

elago crea custodie per telefoni da quando il primo iPhone è stato presentato al mondo da Steve Jobs. Va da sé che, in quanto azienda di design, elago ha continuato a innovare e a creare le migliori custodie possibili. Sia che abbiate un nuovo iPhone 14 o uno delle vecchie generazioni, la linea di custodie di elago spazia da quelle molto protettive a quelle minimaliste, senza sacrificare l’estetica. Trovate lo stile e il colore migliori che si abbinano perfettamente alla vostra mamma.

Gli AirPods hanno conquistato il mondo e ormai è difficile non vederne un paio nelle orecchie di qualcuno. Nonostante l’ampia diffusione, una buona parte degli utenti non utilizza custodie protettive per la custodia di ricarica. Molti sostengono che le custodie protettive tolgano valore all’estetica della custodia stessa, ma elago ha creato una custodia trasparente che offre una protezione resistente senza rovinare l’estetica. Le custodie trasparenti sono fantastiche per mostrare le incisioni personalizzate. Per coloro che desiderano proteggere la custodia di ricarica e gli AirPods, elago offre un catalogo incredibile di stili e colori diversi, comprese le custodie a tema retrò. Trovate la custodia perfetta per far felice la mamma.

elago è prima di tutto un’azienda di design. Il suo motto è “semplice raffinatezza” perché crea prodotti utili ed eleganti. Tutti i suoi progetti sono creati internamente e da zero, il che garantisce che il prodotto ottenuto sia curato nei dettagli e funzioni perfettamente.

elago ha iniziato la sua attività a San Diego nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi di design internazionali, tra cui il premio Spark Awards e il premio Red Dot.

