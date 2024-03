QVC Italia accanto alle donne per abbattere i tabù linguistici

Marzo 4, 2024

(Adnkronos) – Sentirsi libere di vivere ogni fase della propria vita senza disagio. Su questo filo si sviluppa la campagna di QVC per la Giornata Internazionale della Donna.

Brugherio, 4 marzo 2024 – “Essere donna non è un tabù” è il nome della nuova campagna firmata QVC Italia che ha l’obiettivo di educare, sensibilizzare su argomenti legati alla sfera femminile. Nonostante le grandi trasformazioni avvenute negli ultimi anni resta infatti forte l’esigenza di creare uno spazio aperto e inclusivo in cui le donne possano parlare senza imbarazzo di quei momenti che sono naturali, inevitabili e sanciscono le diverse fasi della loro vita.

QVC Italia, leader nel video commerce multipiattaforma, parte da qui per scendere in campo ancora una volta accanto all’universo femminile in occasione della Giornata Internazionale della Donna (IWD) che si celebra l’8 marzo. Una ricorrenza che, come sappiamo, nasce con l’intento di celebrare le conquiste delle donne nella storia e nella società e che intende mettere l’attenzione sul loro valore.

La campagna rientra nella strategia di Corporate Responsibility di QVC Italia in ambito empowerment femminile. L’azienda, infatti, continua a rafforzare la sua posizione di leadership come retailer inclusivo, a sostenere l’obiettivo di celebrare la diversità e l’individualità e invitare le donne a sentirsi libere di essere se stesse.

QVC promuove attivamente l’importanza dell’alleanza femminile per contrastare stereotipi e pregiudizi. Tra le protagoniste un gruppo di donne di età diverse. Tra queste, anche alcune presenter di QVC Italia, che hanno prestato il proprio volto per la campagna “Essere donna non è un tabù” e si sono fatte portavoce per sensibilizzare le nuove generazioni su temi comuni rilevanti per QVC e la comunità di donne a cui si rivolge.

A supporto della campagna, attiva da oggi fino al 17 marzo 2024, è prevista una landing page sul

sitowww.qvc.it. A questa, si aggiungono video promo che andranno in onda sul canale 32 del digitale terrestre e 475 di SKY e contenuti video social che saranno postati su Instagram.

Su QVC

QVC è leader mondiale nel video commerce (vCommerce), attraverso i canali TV, siti di e-commerce, streaming digitale e piattaforme social. QVC condivide con i propri clienti storie ed insight in maniera vivace e coinvolgente. QVC ha un’offerta in continua evoluzione di brand noti e nuovi prodotti delle categorie casa, moda, beauty, elettronica e gioielli e crea relazioni autentiche con i propri clienti attraverso esperti di prodotto, storie coinvolgenti e un servizio clienti di qualità.

Con sede a West Chester, Pa. e fondata nel 1986, QVC è presente negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone e Italia. In tutto il mondo, QVC raggiunge più di 200 milioni di abitazioni con i suoi 12 canali TV e altri milioni di abitazioni attraverso molteplici servizi di streaming, siti web, mobile App e pagine social.

QVC è parte di Qurate Retail GroupSM , il più grande player del vCommerce (video commerce) al mondo e comprende sei brand del settore retail come QVC, HSN, Ballard Designs®, Frontgate®, Garnet Hill® and Grandin Road® che offrono un’esperienza di shopping che mette al centro le relazioni personali.

QVC è presente in Italia dal 2010. La sede italiana è situata a Brugherio (MB) in un edificio all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, che ospita al suo interno anche il contact center e studi di registrazione all’avanguardia.

Per saperne di più: corporate.qvc.it

Shop with Joy shop with QVC

Canale 32 digitale terrestre e tivùsat , QVC+, canale 132 tivùsat HD, canale 475 Sky e Sky HD, www.qvc.it

Ufficio Stampa QVC Italia:

PR&PRESS AD MIRABILIA:

Tel. 024382191 – qvc@admirabilia.it

Contatti:

Laura Sanfelici – sanfelici@admirabilia.it – Cell. +39 346 6302391

Rebecca Bontempi – bontempi@admirabilia.it – Cell. +39 3402787008

QVC Italia

Sabrina Pigola – sabrina.pigola@qvc.com – Cell. 349 6049402

Donatella Muntoni – donatella.muntoni@qvc.com – Cell. +39 349 9861866