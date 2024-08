rabbit r1, il Compagno tascabile AI per i consumatori, espande la disponibilità nel Regno Unito e nell’Unione europea

13 Agosto 2024

I nuovi ordini r1 a livello globale vengono ora spediti entro tre giorni lavorativi

SANTA MONICA, Calif. , 13 agosto 2024 /PRNewswire/ — Oggi, la startup di intelligenza artificiale rabbit inc. ha annunciato che r1, un dispositivo AI nativo unico nel suo genere che fornisce un facile accesso ai modelli AI di consumo più avanzati del settore, è ora disponibile in tutta l’Unione europea e nel Regno Unito. rabbit ha inoltre annunciato che tutti i nuovi ordini di r1 a livello globale saranno spediti entro tre giorni lavorativi.

r1 è il primo prodotto hardware di rabbit e ha fatto scalpore nel settore dell’elettronica di consumo come il dispositivo AI nativo più venduto e utilizzato fino ad oggi, con oltre 100.000 dispositivi venduti. Un terzo dei dispositivi r1 venduti fino ad oggi è stato acquistato in Europa. I clienti hanno scoperto un’ampia varietà di casi d’uso utili per migliorare la loro vita quotidiana con l’intelligenza artificiale, dalla decifrazione di complicati segnali stradali e di parcheggio, all’ottenimento di importanti consigli di giardinaggio utilizzando la fotocamera Rabbit Eye basata sull’intelligenza artificiale, alla traduzione delle conversazioni in tempo reale e alla generazione di idee di ricette sane con accesso ai principali modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

r1, rabbit OS e rabbithole: un’esperienza personalizzata per gli agenti AI end-to-end

Funzionando su un sistema operativo personalizzato, r1 è l’unico dispositivo AI di consumo che offre agli utenti un accesso rapido e conveniente ai principali modelli AI in un unico dispositivo, tra cui LLM di ChatGPT, Perplexity e Anthropic. Combinando un software personalizzato con un hardware elegante progettato in collaborazione con la rinomata società di design Teenage Engineering, r1 è un raccoglitore di curiosità in movimento, un diario da scrivere con la tua voce, un’enciclopedia a portata di mano, un registratore che riassume ogni tuo pensiero, un traduttore tascabile e un motivo per riunire amici e familiari. Ogni utente può gestire la propria cronologia personalizzata e i servizi online supportati in Rabbithole, l’hub cloud sicuro e il “cervello” dell’assistente AI personale dell’utente. Dai un’occhiata ai nostri casi d’uso per saperne di più su come r1 offre un’esperienza di AI nativa nuova e utile.

Impegno verso il miglioramento costante per una migliore esperienza utente

Dal lancio di r1, rabbit ha dimostrato il suo approccio incentrato sulla comunità per garantire un rapido ciclo di feedback tra consumatori e ingegneri, migliorando continuamente e rapidamente e aggiungendo più valore a r1 attraverso aggiornamenti software regolari basati sul feedback degli utenti. La nuova funzione “beta rabbit”, introdotta a luglio, consente a r1 di fornire risposte significativamente più intelligenti alle richieste più complesse. Anche una serie di altri aggiornamenti chiave hanno reso r1 più utile e piacevole, incluso il richiamo della memoria globale, che personalizza le risposte in relazione al contenuto del diario di un utente; Integrazione Wolfram|Alpha, che fornisce agli utenti una maggiore precisione nelle query computazionali relative a matematica, scienza, tecnologia, società e cultura; e Magic Camera, che trasforma le foto scattate da r1 in immagini creative generate dall’intelligenza artificiale. Sebbene vi siano attualmente alcune limitazioni regionali in Europa, tra cui la disponibilità di alcune app connesse e lingue operative aggiuntive, il prodotto è molto più capace di quanto non fosse al momento del lancio, con nuovi miglioramenti e funzionalità aggiunti attraverso regolari aggiornamenti over-the-air (OTA) e cloud. Questa cadenza si applicherà anche all’Europa, poiché il team continua ad ascoltare il feedback e lo applica rapidamente all’esperienza utente.

“L’r1 è stato progettato sin dall’inizio per essere un dispositivo globale ed è nostra intenzione portarlo in ogni angolo del mondo” ha dichiarato Jesse Lyu, fondatore e CEO di rabbit. “Siamo molto incoraggiati dal fatto che in Europa si sia già manifestato un forte interesse per l’r1, con le nostre azioni pionieristiche in questa nuova categoria di prodotti AI nativi”.

Costruito sulla sicurezza fin dal primo giorno, diventando costantemente più forte

rabbit ha progettato l’architettura del sistema operativo rabbit mettendo la sicurezza e la privacy al centro. “La cosa più importante che facciamo in rabbit è guadagnare e proteggere la fiducia dei clienti. È qualcosa di cui tutti, non solo il team di sicurezza, sono responsabili quando entrano a far parte dell’azienda”, ha affermato Matt Domko, Responsabile della sicurezza presso rabbit. “Stiamo attivamente adottando misure per migliorare costantemente il nostro programma di sicurezza su base giornaliera”.

Per stare al passo con il ritmo rapido degli aggiornamenti software di rabbit e con la crescente serie di casi d’uso per i consumatori, rabbit collabora regolarmente con partner di sicurezza di terze parti credibili per testare la resilienza del suo sistema e garantire che la privacy e la sicurezza delle informazioni dei consumatori siano efficacemente protette. Ulteriori informazioni sul recente test di penetrazione dell’azienda sono disponibili in questo post del blog.

r1 ascolta solo quando l’utente preme il pulsante fisico push-to-talk per interagire con il dispositivo e la sua telecamera rotante si imposta automaticamente su una posizione che blocca fisicamente l’obiettivo a meno che l’utente non lo richieda esplicitamente. A maggio, rabbit ha anche implementato un programma di divulgazione delle vulnerabilità (VDP) per incoraggiare ricercatori, sviluppatori e il pubblico in generale a presentare le vulnerabilità in modo responsabile.

rabbit r1 è disponibile oggi in tutta l’Unione europea (esclusa Malta) e può essere acquistato su www.rabbit.tech. Il costo è di 199 USD senza necessità di abbonamento; fare riferimento al sito Web per i prezzi locali attuali nel Regno Unito e in Europa. I nuovi ordini a livello globale saranno elaborati e spediti entro tre giorni lavorativi.

Informazioni su rabbit

rabbit inc. è una startup AI che sviluppa un sistema operativo (OS) personalizzato attraverso un’interfaccia in linguaggio naturale e un hardware dedicato e conveniente per i consumatori per ospitare il sistema operativo. Il sistema operativo, chiamato sistema operativo rabbit, è in grado di comprendere le intenzioni complesse dell’utente, di utilizzare le interfacce utente ed eseguire azioni per conto dell’utente.

L’azienda ha sede a Santa Monica, in California, ed è stata fondata da un gruppo di ricercatori, ingegneri e imprenditori con una vasta esperienza nella commercializzazione di prodotti hardware per l’intelligenza artificiale e nella gestione di cluster di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per l’addestramento di grandi modelli di AI. Jesse Lyu, due volte allievo di Y Combinator, fondatore e CEO di rabbit, ha precedentemente fondato Raven Tech, una startup pioniera dei sistemi operativi di AI conversazionale. rabbit ha raccolto finora oltre 59 milioni di dollari di finanziamenti da investitori come Khosla Ventures, Sound Ventures e Synergis Capital.

