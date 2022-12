Racha Hafez (Eden Gruppo Immobiliare): “Documenti, sopralluoghi e selezione degli acquirenti, tutti i compiti dell’agente”

Dicembre 7, 2022

(Adnkronos) – Il professionista deve accompagnare il cliente in tutte le fasi della trattativa, dalla valorizzazione dell’immobile al rogito

Stando alla legge il compito dell’agente immobiliare è far incontrare il venditore di una casa e l’acquirente disposto a comprarla. E far sì che trovino un accordo economico. Oggi, tuttavia, un professionista non può non fornire ai propri clienti una serie di servizi, a tutti gli effetti irrinunciabili. “Quei servizi che fanno la differenza tra le due tipologie di agente immobiliare esistenti: il segnalatore di piazza, che si limita a trovare un accordo sui tempi e il prezzo a cui concludere l’operazione, e il nuovo mediatore, che accompagna il proprio cliente in tutti i passaggi, fino al rogito dal notaio” spiega Racha Hafez, tra i titolari di Eden Gruppo Immobiliare, agenzia attiva da anni a Modena e a Castelfranco Emilia, che evidenzia l’importanza dell’affiancare il proprio assistito in ogni passaggio.

“È fondamentale essere presenti sempre e prevedere in anticipo i problemi che potrebbero verificarsi – aggiunge -. Ci occupiamo delle verifiche catastali e di quelle in Comune, con un nostro geometra di fiducia, dei sopralluoghi e, se necessario, anche della visita con il perito della banca a cui potrebbero sfuggire particolari importanti per determinare il valore dell’edificio”. Ma l’intervento del professionista è fondamentale anche per coordinare tempi e pratiche, nel caso in cui prima di acquistare si debba vendere un’altra casa, e per arrivare al rogito con tutta la documentazione necessaria.

“Rivolgersi ad un’agenzia immobiliare consente di essere seguiti nello svolgimento di tutti i passaggi burocratici da compiere e di poter affrontare con maggiore serenità l’acquisto o la vendita di una casa” aggiunge Hafez, che porta l’attenzione sulle diverse attività che un buon agente immobiliare dovrebbe svolgere per facilitare il successo della trattativa. Qualche esempio? Sollecitare il notaio affinché rediga nei tempi previsti la “relazione ventennale”, cioè il documento che riassume la storia di un’abitazione da consegnare alle banche, ma anche curare la valorizzazione dell’immobile, con piccoli ma strategici interventi. Proprio per questo Eden Gruppo Immobiliare ha da poco introdotto un nuovo servizio: la consulenza di un arredatore d’interni per valorizzare la casa da vendere.

L’agente immobiliare, di fatto, deve diventare un consulente ad ampio raggio, capace cioè di indirizzare il proprio cliente verso la soluzione più vantaggiosa dal punto di vista fiscale e organizzativo, riducendo al minimo le sue incombenze. “È importante selezionare accuratamente i potenziali acquirenti a cui mostrare la casa, facendola visitare solo chi è realmente interessato ed ha la possibilità economica di concludere l’acquisto” spiega Hafez, che sottolinea anche l’importanza di “proporre l’immobile sul mercato nel modo corretto, con azioni di marketing digitale che presuppongono competenze specifiche, senza lasciare spazio all’improvvisazione”.

Eden Gruppo Immobiliare