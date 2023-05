Raffaele Nocera: “Bene gli incentivi per il Sud ma servono alcuni miglioramenti”

Maggio 4, 2023

(Adnkronos) – Il fondatore della Nocera Consulting, società di consulenza specializzata in finanza agevolata, con più di mille domande accettate per il bando “Io resto al Sud”, illustra i vantaggi dei provvedimenti ma lancia un appello alle banche e all’Agenzia delle Entrate

Napoli, 04/05/2023. “Per tutto il 2023 per le piccole, medie o grandi imprese che investono nel Sud Italia sono stati rinnovati importanti incentivi come il Bonus Investimenti Sud o il bando di Invitalia Io resto al Sud; per renderli più efficaci e veloci, però, occorre migliorare e rivedere alcuni aspetti fondamentali”. A dirlo, partendo dalla sua lunga esperienza nel settore, è Raffaele Nocera, dottore commercialista, revisore legale ed esperto in finanza agevolata, fondatore e titolare di Nocera Consulting, società leader per tutto il Sud Italia. Nocera entra subito nel merito del discorso: “Per quanto riguarda il Bonus Investimenti viene riconosciuto sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che si trovano in regioni del Mezzogiorno, per gli investimenti realizzati nel Mezzogiorno dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2023. Si tratta di un provvedimento fondamentale perché per le piccole imprese prevede il credito del 45%, per le medie del 35% e per le più grandi del 25%. Per le aziende che si trovano nelle Zes, le Zone Economiche Speciali, sono riconosciuti anche gli investimenti in capannoni. Cosa c’è che non funziona, allora? Per il 2023 l’Agenzia delle Entrate non ha ancora messo a punto le modalità di presentazione delle domande e i tempi cominciano ad essere stretti. Si parla di luglio ma le imprese devono chiudere i bilanci. Ci vorrebbe maggiore chiarezza e rapidità”.

La Nocera Consulting ha una lunga esperienza nella presentazione delle domande per partecipare al bando “Resto al Sud” attivo dal 2017 e che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali dall’Abruzzo in giù. Delle oltre 15 mila domande accettate in tutto, più di 1000 sono state presentate dalla società di Napoli per i propri clienti, o per chi ne ha fatto richiesta. Oltre 50 mila i posti di lavoro creati in

Meridione grazie al bando. “Anche in questo caso – sottolinea Raffaele Nocera – si tratta di un’opportunità fondamentale per le imprese e noi, come Nocera Consulting, abbiamo svolto un ruolo importante per molte realtà. In questo caso la difficoltà, però, è costituita dalle banche che fanno fatica a erogare i finanziamenti perché spesso non sono a conoscenza delle condizioni richieste dal bando. L’appello che vorrei fare, quindi, è quello che ogni banca si doti di uno sportello dedicato in modo da velocizzare le operazioni e non far svanire i vantaggi apportati dal bando”. Per informazioni si può consultare il sito https://www.noceraconsulting.it/

