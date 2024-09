Rapporto di Bitget sull’ecosistema TON: crescita, rischi e de-Telegramizzazione in vista?

24 Settembre 2024

VICTORIA, Seychelles, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha pubblicato un approfondito rapporto che delinea lo stato attuale e lo sviluppo dell’ecosistema TON, evidenziando le carenze esistenti e le potenziali minacce future. Il rapporto di Bitget parte menzionando i 900 milioni di utenti attivi di TON, provenienti soprattutto dai Paesi della CSI, in particolare Russia e Ucraina, seguiti da India, Brasile e Stati Uniti. La rete ospita oltre 1.159 progetti, tra cui bridge cross-chain, DeFi, Launchpad e altri tipi di servizi.

L’ecosistema TON ha registrato un’impennata di 12 volte, passando da 100.000 a 1,2 milioni di transazioni giornaliere nel corso dell’anno. Il TVL si attesta attualmente a $350 milioni, con una crescita di 18 volte in meno di 6 mesi, trainata dalla crescita del volume di trading del DEX, passato da $2 a $40 milioni dall’inizio dell’anno. La crescente adozione dell’ecosistema ha anche spinto il prezzo del token nativo TON a una media di $5,5.

“L’ecosistema di TON sta rapidamente guadagnando terreno, soprattutto tra gli appassionati di tecnologia pronti a esplorare il suo approccio innovativo alle soluzioni decentralizzate. Bitget ha registrato un notevole afflusso di utenti che partecipano a progetti legati a TON, grazie al coinvolgimento unico della community e alla perfetta integrazione con gli exchange. I recenti progetti emergenti, come DOGS, hanno suscitato un enorme interesse e, con i prossimi lanci come CATI e HMSTR, Bitget si impegna a sostenere e promuovere la crescita di queste iniziative innovative”, ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget.

Il rapporto illustra l’ampia integrazione di TON all’interno di Telegram, che ha portato alla diffusione di molteplici app e bot di gaming on-chain, contribuendo al notevole afflusso di utenti e all’aumento del volume di trading. L’ecosistema è stato attivo anche in termini di collaborazione con USDT attraverso la TON Foundation, oltre che con HashKey Group, Fireblocks, DWF Labs e altri.

L’attrattiva dell’ecosistema TON si basa sulle sue significative differenze rispetto a Ethereum, offrendo un’architettura multi-chain, richieste asincrone di smart contract, soluzioni proxy e altro ancora. Il rapporto sottolinea che le caratteristiche uniche di TON aprono un enorme potenziale di crescita per il sistema.

“L’integrazione con l’ecosistema TON e Telegram è stato un passo avanti per Bitget Wallet. Sfruttando la vasta base di utenti di Telegram, abbiamo creato un ponte tra il Web2 e il Web3, creando un’esperienza fluida e accessibile per milioni di persone”, ha dichiarato Alvin Kan, COO di Bitget Wallet. “Questo ha alimentato la nostra crescita fino a superare i 30 milioni di utenti, con 12 milioni di utenti attivi mensili, e ci rende il portafoglio Web3 numero 1 per download di applicazioni in tutto il mondo. È chiaro che il futuro del Web3 sta nel renderlo intuitivo e integrato con le piattaforme con cui le persone hanno già familiarità”, ha aggiunto.

Bitget Wallet è ora utilizzato dal 68% degli utenti di giochi Telegram, contribuendo al 17% degli indirizzi attivi sulla rete TON nel mese corrente. Grazie alla perfetta integrazione con le piattaforme sociali Web2 come Telegram, Bitget Wallet è diventato il portafoglio Web3 più scaricato per due mesi consecutivi e ha superato i 12 milioni di utenti attivi mensili.

Tuttavia, TON soffre di una bassa attività di trading e di opzioni di prestito limitate. DeFi, prestiti, gaming e altri settori spingono la domanda di servizi dell’ecosistema. Per contrastare la lenta crescita, l’ecosistema TON dovrà affrontare le carenze della DeFi, espandersi oltre la CSI e affrontare le sfide normative.

Il rapporto di Bitget si conclude affermando che la blockchain TON continuerà a fare affidamento sulla base di utenti di Telegram, ma probabilmente tenderà alla “de-Telegramizzazione” nel lungo periodo per mitigare i rischi normativi associati a Telegram. Altre proiezioni citate nel rapporto affermano che il token TON dovrebbe aumentare in tandem con le tendenze più ampie del mercato, e lo sviluppo dell’ecosistema TON attirerà più utenti tradizionali verso il mercato delle criptovalute.

