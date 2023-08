Rappresentanze alimentari Daniele Pavia, RC: “Selezionata da Alimenta Spa, l’agenzia calabrese scelta dal leader Europeo nel mondo dei formaggi”

Agosto 7, 2023

(Adnkronos) – Una vetrina completa di formaggi e latticini nazionali ed internazionali per le aziende del normal trade in Calabria

Melicucco (RC), 7 agosto 2023. L’Agenzia Daniele Pavia è stata selezionata dalla prestigiosa azienda Alimenta Spa quale partner per la promozione e distribuzione, in Calabria, del suo vasto assortimento di latticini, formaggi e salumi di qualità rivolti al mercato del Normal Trade.

Alimenta Spa, da molti conosciuta con il marchio CATTEL, dal cognome del suo fondatore Giovanni, con un fatturato di quasi 70 mil di euro, è oggi leader Europeo nella distribuzione e commercializzazione di formaggi e prodotti alimentari.

“La ricerca della qualità enogastronomica ad un giusto prezzo è un trend in forte ascesa tra i consumatori, sempre più attenti e consapevoli dell’importanza di un’alimentazione sana. In tal senso le piccole attività commerciali di prossimità contribuiscono a sostenere la tradizione, creando ricchezza e mantenendo vivi i quartieri. Sono una vetrina per le produzioni di nicchia sconosciute al grande pubblico, ma anche per la selezione dei migliori prodotti tra i tanti commercializzati da rinomate aziende nazionali, ciò consente una spesa a ‘misura d’uomo’ dove prevale ancora la fiducia ed il rapporto umano”, spiega Daniele Pavia, titolare dell’omonima agenzia di rappresentanze alimentari. “La nostra azienda si pone come trait d’union tra i produttori del settore alimentare per portare qualità e ricercatezza sulle tavole di tutti i calabresi, garantendo un’efficace distribuzione e la sicurezza di una vasta selezione di prodotti rispettosi delle diverse tradizioni e dei gusti autentici. Il nostro modello di business è basato su un approccio ‘customer oriented’ – sottolinea Pavia – porre il cliente al centro, affinché possa vivere un’esperienza di acquisto soddisfacente. Non solo, la vasta scelta di eccellenze culinarie italiane ed internazionali garantisce ai rivenditori un unico interlocutore, capace di fornire prodotti alimentari con alti standard qualitativi ad un prezzo competitivo. Instaurare rapporti commerciali diretti con i fornitori, conoscerli, testare con mano i loro prodotti, ci consente di creare un collegamento solido e duraturo tra produttore, rivenditore e consumatore. Grazie ad Alimenta oggi siamo in grado di porci verso le aziende del normal trade calabrese, spesso piccole o molto piccole, come fornitore unico, infatti, grazie alla straordinaria gamma di prodotti distribuiti, siamo in grado di soddisfare con un solo ordine tutte le esigenze di approvvigionamento del negozio o market nostro cliente; questo determina una più efficiente gestione del punto vendita e la sicurezza di un approvvigionamento continuo di tutte le referenze necessarie a soddisfare le richieste dei consumatori finali.”

Fondata nel 2003 a Melicucco, in Provincia di Reggio Calabria, Daniele Pavia è oggi un’agenzia di rappresentanze alimentari leader del food in Calabria, un punto di riferimento sull’intero territorio regionale nella selezione e distribuzione di pregiati alimenti provenienti da piccole e medie realtà italiane ed estere, nonché di grandi e rinomate aziende (Parmacotto, Galli Remo, Mantuanella, La Fabbrica della Pasta di Gragnano), produttrici di: salumi, formaggi, pasta e sottolio. L’agenzia Daniele Pavia è sinonimo di qualità nel settore della rappresentanza di marchi e prodotti alimentari e della creazione di reti commerciali di distribuzione su tutto il territorio regionale; le aziende mandanti rappresentate realizzano nel territorio calabrese un fatturato di oltre 6 mil di euro e con un trend in costante crescita.

“La curiosità e la ricerca delle eccellenze alimentari di cui il nostro Paese è ricchissimo, animano il nostro lavoro, la passione per le tradizioni culinarie ci spinge oltre i confini geografici del nostro territorio, ed è per questo che ogni giorno lavoriamo alla selezione dei prodotti di qualità e delle eccellenze tipiche dei territori”, ribadisce Pavia. “Questi prodotti parlano di luoghi, storie di artigiani e contadini che ogni giorno ci donano la possibilità di assaggiare questi capolavori della tradizione locale che i consumatori, in alcuni casi, non possono trovare nei grandi supermercati, ma che grazie al nostro lavoro cerchiamo di valorizzare rendendoli disponibili nei punti vendita di prossimità, nelle piccole botteghe e nei market sotto casa. La nostra cultura aziendale si basa sulla riscoperta e sulla promozione del buon cibo per educare i palati ad assaporare ingredienti autentici, sperimentando nuove ed antiche ricette attraverso prodotti di qualità garantita e certificata e a un prezzo giusto”.

Contatti:

https://www.agenziadanielepavia.it