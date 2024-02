RCI, IL PIONIERE DELLO SCAMBIO DI MULTIPROPRIETÀ, CELEBRA IL SUO 50° ANNIVERSARIO

Febbraio 8, 2024

– La prima azienda mondiale per lo scambio di multiproprietà turistiche festeggia un traguardo importante con un brand speciale e, per tutto il 2024, offerte sui viaggi verso oltre 50.000 destinazioni per i suoi associati

ORLANDO, Fla., 8 febbraio 2024 /PRNewswire/ — RCI®, azienda leader mondiale nello scambio di multiproprietà per le vacanze, oggi celebra il suo 50° anniversario: 50 anni dagli esordi dell’economia delle multiproprietà e dalla trasformazione del settore grazie al lancio della prima piattaforma di scambio delle multiproprietà per le vacanze. Per festeggiare questo traguardo, l’azienda lancia il brand speciale ‘RCI 50’ e un hub dedicato di siti web, oltre a proporre offerte sui viaggi per tutto il corso dell’anno, con 50.000 mete turistiche destinate ai 3,5 milioni di associati nel mondo.

Per onorare mezzo secolo come leader nello scambio di multiproprietà, RCI lancia diverse offerte e messaggi rivolti agli aderenti per celebrare il passato – e promuovere l’entusiasmo per il futuro. È possibile accedere a diversi materiali, dalla linea del tempo interattiva a uno storico video commemorativo, dalle testimonianze di associati e affiliati fino alle offerte di viaggio e alla speciale edizione digitale di RCI Magazine, e ad altro ancora, da un unico e comodo hub: www.RCI.com.

“Siamo davvero orgogliosi di festeggiare il 50° anniversario di RCI nel 2024. Come pioniere dello scambio di multiproprietà turistiche, RCI si è evoluta a ciclo continuo per entrare in contatto con gli associati, in qualunque regione, e supportare gli affiliati nel corso degli anni”, è il commento di Paul Mulcahy, direttore generale di RCI North America. “Mentre ci avviamo verso il sesto decennio di attività, aumentiamo ulteriormente le nostre promesse: più vantaggi, flessibilità, valore e opportunità di viaggiare. Festeggiamo altri 50 anni di turismo, insieme e in più località”.

RCI ha lanciato il concetto di scambio di multiproprietà turistiche per la prima volta nel 1974, permettendo ai proprietari del settore di ‘depositare’ le settimane o i punti predeterminati in cambio di un soggiorno presso una struttura diversa della rete di RCI. Questa soluzione flessibile ha offerto una maggior accessibilità alle multiproprietà per le vacanze a un segmento più ampio di turisti, contribuendo all’espansione del settore. RCI da allora ha proposto numerosi altri prodotti e servizi turistici e si è affermata come partner ideale per la pianificazione dei viaggi per gli associati, e come preziosa risorsa per gli affiliati. L’azienda ora offre una ‘valuta’ flessibile che permette agli associati di prenotare soggiorni presso oltre 600.000 strutture e hotel internazionali, insieme ad altre vantaggiose opportunità per le vacanze.

I risultati più importanti di 50 anni di attività di RCI in cifre:

• Agevolazioni di viaggio per circa 250 milioni di persone

• Circa 62 milioni di scambi di multiproprietà gestiti sulla piattaforma dell’azienda

• Servita una base di associati di 3,5 milioni di turisti

• Oltre 4.100 resort in 110 paesi aggiunti alla rete delle strutture affiliate di RCI

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.RCI.com.

Informazioni su RCI

RCI® è la nuova forma dei viaggi: la ‘new shape of travel™. In qualità di leader mondiale nei servizi per i viaggi offerti agli associati nel comparto delle multiproprietà turistiche, l’azienda mette a disposizione di 3,5 milioni di associati nel mondo la sua piattaforma leader nello scambio multiproprietà per le vacanze e consente di accedere a 4.100 resort affiliati in circa 110 paesi. RCI Travel offre servizi turistici all’avanguardia che consentono agli associati di viaggiare in modo flessibile in ogni periodo dell’anno. RCI è un’azienda della famiglia dei brand turistici di Travel + Leisure Co. (NYSE: TNL). Per ulteriori informazioni visitare il sito rci.com. RCI è presente anche su Facebook, YouTube e Twitter.

Contatti stampa:

Melissa Landy(407) 626-3830 Media@wyn.com

Haq Mohammed+91 9886001590

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2335101/RCI_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rci-il-pioniere-dello-scambio-di-multiproprieta-celebra-il-suo-50-anniversario-302056939.html