Rebirth lancia “Albergo Diffuso Marta”: un nuovo modello di ospitalità sostenibile

Formello, 27 Febbraio 2025 – Rebirth S.p.A., società attiva nel settore immobiliare da oltre 20 anni, annuncia il lancio di Albergo Diffuso Marta, un innovativo progetto di ospitalità sostenibile che mira a riqualificare il borgo storico di Marta, sulle rive del Lago di Bolsena.

L’iniziativa prevede la ristrutturazione di sei edifici storici, trasformandoli in eleganti alloggi diffusi nel centro del borgo. Oltre agli alloggi, il progetto prevede anche la creazione di un Bistrot sul lago, un elegante spazio gastronomico che valorizza i prodotti tipici della Tuscia, e un programma di eventi culturali e workshop artigianali per coinvolgere gli ospiti nella vita del borgo. Lo scopo è offrire ai visitatori un’esperienza autentica, immersa nella cultura e nella vita quotidiana del borgo.

“Albergo Diffuso Marta vuole preservare l’autenticità del borgo, combinando storia, cultura e comfort moderno. L’obiettivo è offrire un’esperienza unica ai visitatori e creare valore per la comunità locale, promuovendo un turismo sostenibile e integrato nel territorio”, dichiara Massimiliano Alfieri, CEO di Rebirth S.p.A..

Le istituzioni locali sostengono l’iniziativa. Il sindaco di Marta, Maurizio Lacchini, sottolinea: “Questo progetto è in linea con la nostra visione di sviluppo sostenibile e tutela del territorio. Valorizza il nostro patrimonio, offrendo nuove possibilità per la comunità e rispettando le tradizioni di Marta, in linea con le iniziative che stiamo promuovendo per un percorso di sviluppo condiviso.”

Il vicesindaco Roberto Pesci evidenzia il valore dell’iniziativa, sottolineando come Albergo Diffuso Marta rappresenti un’opportunità concreta per valorizzare il borgo e incentivare il turismo. “Albergo Diffuso Marta è un passo importante per preservare e valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale, offrendo nuove opportunità alla comunità e promuovendo un turismo sostenibile di qualità”.

Per garantire un intervento che rispetti la storia e l’identità del luogo, Rebirth ha scelto come partner l’architetto Alberto Lisoni, professionista di Marta con una profonda conoscenza del territorio e una lunga esperienza nella valorizzazione del patrimonio architettonico locale.

L’inizio delle attività è previsto per settembre 2025, con un piano di crescita che porterà alla piena operatività. Una volta a regime, il progetto garantirà 50 nuovi posti di lavoro, contribuendo in modo significativo all’economia locale.

La visione strategica di Rebirth S.p.A., già evidenziata nella sua quotazione su Euronext Growth Paris, conferma l’impegno della società nella valorizzazione del patrimonio e nello sviluppo sostenibile, consolidando il suo ruolo di leader nel settore immobiliare.

