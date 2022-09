RECOM Technologies amplia la serie PUMA con i nuovi moduli PUMA 660-675 Wp con tecnologia shingled

Settembre 20, 2022

Pannelli resistenti e ad alta potenza leader del settore per progetti residenziali, commerciali e utility su larga scala

LANNION, Francia, 20 settembre 2022 /PRNewswire/- – RECOM Technologies, società leader nel settore delle energie rinnovabili e produttore europeo di moduli fotovoltaici Bloomberg di prima categoria, sta ampliando la propria serie PUMA e annuncia la nuova gamma di pannelli solari bifacciali a doppio vetro PUMA 660-675Wp. Perfetta per installazioni commerciali e utility su larga scala, questa nuova gamma, con la sua potenza di uscita massima, rappresenta la soluzione più efficiente del settore.

Con 25 anni di garanzia sui prodotti, i moduli PUMA si basano sulla tecnologia shingled che consente una densità delle celle maggiore rispetto ai moduli half-cut standard. La tecnologia shingled elimina la tradizionale connessione a nastro con tegole collegate in serie. Rimuovendo i nastri saldati, l’area attiva del modulo viene potenziata e le sollecitazioni termiche vengono ridotte, garantendo efficienza e affidabilità eccezionali rispetto alle interconnessioni standard. Con una maggiore resa per superficie, i moduli PUMA offrono prestazioni eccezionali in condizioni di calore estremo ma anche con radiazioni solari a bassa intensità.

I moduli della serie PUMA con tecnologia shingled di RECOM (435-450Wp per le abitazioni e 660-675Wp per le utility) offrono risultati superiori in tutti i parametri di prestazione. Con un minor numero di spazi vuoti e un’area attiva più ampia, la serie PUMA vanta un’elevata efficienza del modulo. Oltre all’alta potenza (fino a 675 Wp) e al basso coefficiente di temperatura (-0,34), i moduli presentano perdite resistive inferiori, un rischio ridotto di microincrinature, una maggiore densità delle cellule e un effetto estetico migliore. Hanno inoltre una generazione per unità superiore del 5% e la caratteristica unica della generazione di energia in condizioni nuvolose (prestazioni migliori dell’80% in ombra).

“I moduli solari PUMA 660-670Wp sono la soluzione ideale per installazioni commerciali e utility su larga scala che puntano su alta efficienza, durata e costi ridotti”, ha dichiarato Hamlet Tunyan, CEO e fondatore di RECOM Technologies. “Con queste novità tecnologiche rafforziamo il nostro impegno nei confronti dell’indipendenza energetica delle famiglie, delle imprese e delle comunità, contribuendo così a superare la crisi energetica e ad agevolare la transizione del mondo verso l’energia pulita.”

Specifiche del prodotto

Modulo bifacciale monocristallo a doppio vetro25 anni garanzia sul prodottoFino a 30 anni di garanzia sulla potenza lineare in uscita trasferibileRiduzione dei costi di trasportoGaranzia sulle prestazioni in uscita all’87,2% dopo 25 anniOltre 60 Wp in più rispetto ai moduli standardEfficienza dei moduli fino al 21,7%Rischio ridotto di microincrinatureBasso LCOE

Le centrali elettriche di RECOM sono certificate secondo gli standard ISO 9001 e 14001 e la serie PUMA è completamente certificata secondo gli standard IEC61215 e 61730, Nebbia salina (IEC 61701), Ammoniaca (IEC62716) e PID (IEC 62804).

RECOM offre consegne rapide e affidabili garantendo la disponibilità dei prodotti presso i magazzini europei.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni solari di RECOM, visitare https://recom-tech.com. Per richieste di informazioni tecniche e commerciali, inviare un’e-mail all’indirizzo info@recom-tech.com.

Chi siamo

RECOM Technologies è una società francese di energie rinnovabili con una forte presenza nel settore fotovoltaico globale. RECOM produce moduli, celle, inverter, sistemi di stoccaggio ibridi, batterie e caricabatterie per veicoli elettrici.

RECOM è tra i più importanti produttori di moduli fotovoltaci in Europa, e l’unico a produrre moduli Bloomberg di categoria 1, con una capacità di produzione annua superiore a 1,1 GW e con vendite di oltre 2 GW di moduli solari in 95 Paesi.

Per richieste da parte dei media, contattare:

E-mail: marketing@recom-tech.comTelefono: +33255030861

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1901240/RECOM_Technologies_PUMA.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1902016/RECOM_Technologies_Logo.jpg