Record Night: 1705 luci accendono la notte a Lignano Sabbiadoro col bagno da guinness dei primati

13 Agosto 2024

(Adnkronos) – Venerdì 9 agosto sera, la spiaggia e il mare lignanesi sono stati illuminati da centinaia di ciambelle LED, battendo il record precedentemente stabilito in Cina nel 2019

Milano, 13 agosto 2024. Lignano Sabbiadoro, la vivace perla della costa adriatica, non splende solo di giorno, ma anche quando cala il sole: è quello che è successo in particolare venerdì 9 agosto sera, quando la città ha vinto il Guinness World Record per la “Record Night – Il Più Grande Bagno Notturno Luminoso del Mondo”.

L’evento, gratuito e aperto a tutti su iscrizione, è stato un’occasione unica di festa e di divertimento in compagnia, ma soprattutto una sfida per superare il numero record di partecipanti di “The Most People Lighting LED Lights in a Relay” di 988 persone, conquistato nel 2019 da Yashili International Group in Cina.

I partecipanti si sono ritrovati a partire dalle ore 20.00 alla Beach Arena – Ufficio 5 di Lignano Sabbiadoro, dove hanno ricevuto in regalo una ciambella LED brandizzata IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA. Sono stati ben 1705 i bagnanti che hanno preso parte all’iniziativa (717 in più rispetto all’evento del 2019), stabilendo così il nuovo record per “The Most People Lighting LED Lights in a Relay”, come annunciato a fine serata dal Giudice Ufficiale di Guinness World Records™, Lorenzo Veltri. Dopo l’accensione delle ciambelle LED, i bagnanti hanno anche potuto entrare in acqua e dare vita al più grande bagno notturno luminoso del mondo.

Un mare di LED, tanta musica, divertimento e centinaia di persone provenienti da tutto il mondo hanno quindi illuminato Lignano Sabbiadoro e il Friuli Venezia Giulia, una regione dalle infinite sfaccettature e possibilità che brilla di luce propria. Questo grande evento è stato organizzato con il contributo e supporto di PromoTurismo FVG, del Comune di Lignano Sabbiadoro, di Lignano Sabbiadoro Gestioni e del Tavolo Tecnico dell’imposta di soggiorno. Ideatori e coordinatori della serata EmporioAdv e Showgroup.

Alla Record Night ha partecipato anche l’atleta olimpionica locale Alice Gnatta, promessa del canottaggio classe 2003, cresciuta tra le fila del Circolo Canottieri Lignano e che di recente ha fatto la storia insieme alle compagne di squadra qualificando, per la prima volta in Italia, un otto femminile alle Olimpiadi partecipando a quelle di Parigi 2024.

