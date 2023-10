Recrowd è Official Partner del Torino FC

Ottobre 30, 2023

(Adnkronos) – La prima piattaforma di crowdfunding nel settore immobiliare ha siglato una partnership con il Torino FC per la stagione sportiva 2023-24.

Torino, 30 Ottobre 2023: Recrowd, la piattaforma italiana di crowdfunding leader nel settore immobiliare, è entusiasta di annunciare la sua nuova partnership con il Torino FC per la stagione sportiva 2023-24.

Questa collaborazione segna un’innovativa convergenza tra il mondo del calcio e il settore immobiliare, offrendo ai tifosi del Toro un’opportunità unica di investire direttamente in progetti immobiliari.

La partnership tra Recrowd e il Torino FC rappresenta una nuova era nell’esperienza calcistica, consentendo ai sostenitori del club granata di diventare investitori immobiliari.

Questo connubio offre agli appassionati tifosi torinesi la possibilità di ottenere alti rendimenti finanziari partecipando attivamente alla riqualificazione del territorio piemontese e italiano.

Simone Putignano, cfo e co-founder di Recrowd, ha commentato: “Il Torino è la settima squadra italiana più tifata ed è una città molto interessante anche per il settore immobiliare. È un capoluogo storico italiano che si è sviluppato soprattutto nel settore industriale ed è attualmente in pieno processo di riqualificazione immobiliare. Vogliamo presentare opportunità di investimento geolocalizzate sul territorio torinese, offrendo iniziative di alta qualità, anche in collaborazione con il Club.”

Lorenzo Barale, direttore commerciale del Torino FC: “La partnership con Recrowd è per noi motivo di grande orgoglio perché ci lega ad un brand leader nel proprio settore con cui abbiamo da poco festeggiato i loro primi 100 milioni di capitali raccolti tramite la piattaforma. Attraverso questa collaborazione, i tifosi granata avranno modo di contribuire alla crescita del proprio territorio attraverso il crowdfunding immobiliare di Recrowd”.

Questa partnership rappresenta un’occasione per i tifosi del Torino FC di diventare attivi protagonisti nella trasformazione immobiliare della loro città.

Recrowd è orgogliosa di sostenere il Club e la comunità locale, offrendo ai tifosi la possibilità di unire la loro passione per il calcio con l’opportunità di contribuire alla crescita economica e al miglioramento del territorio.

