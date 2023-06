RED 6 COMPLETA LA RACCOLTA FONDI DI SERIE B DA 70 MILIONI di $ PER AMPLIFICARE LA TECNOLOGIA DELLA REALTÀ AUMENTATA PROGETTATA PER L’ADDESTRAMENTO MILITARE

Giugno 5, 2023

RedBird Capital Partners si è fatto a capo del round per sostenere la continua crescita di Red 6

ORLANDO, Florida, 2 giugno 2023 /PRNewswire/ — Red 6, una rivoluzionaria società tecnologica di realtà aumentata (AR) in prima linea nell’addestramento sintetico per il combattimento aereo e nelle applicazioni di realtà aumentata per il settore dell’intrattenimento, ha annunciato oggi il completamento di un finanziamento di serie B da 70 milioni di $. Il nuovo capitale consentirà a Red 6 di continuare a investire nella tecnologia proprietaria che supporta il suo sistema di realtà aumentata tattica avanzata (Advanced Tactical Augmented Reality System, ATARS). ATARS è un sistema di AR multi nodo e multi dominio che offre un ambiente completo di addestramento sintetico all’aperto per più utenti. La tecnologia consente ai piloti di sperimentare i carichi cognitivi del pilotare fisicamente degli aerei, catturando al contempo il valore degli elementi sintetici, il che gli consente di accedere a un addestramento realistico, scalabile e simulato nei più dinamici ambienti esterni.

«Red 6 è nata dal sogno di trasformare l’addestramento per quei coraggiosi uomini e quelle coraggiose donne che servono e difendono la nostra nazione. Ora Red 6 è cresciuta fino a diventare un’azienda consolidata che continua a rivoluzionare e modernizzare l’addestramento offrendo tecnologie e servizi innovativi», ha dichiarato Daniel Robinson, fondatore e AD di Red 6.

Questo round è stato guidato da RedBird Capital Partners, una società di investimento privata con una vasta esperienza negli investimenti nei media e nell’intrattenimento, nello sport e negli ecosistemi di consumo esperienziali. Il round di finanziamento includeva anche investitori esistenti e nuovi, tra cui Alpha Edison, Boeing’s AEI Horizon X Fund, Lockheed Ventures, Accelerator Investments LLC tramite il programma Disney Accelerator, Washington Harbour Partners, M-Cor Holdings, il National Security Strategic Investment Fund del Regno Unito, Moonshots Capital, Irongate, Florida Opportunity Fund, Alumni Ventures, Alliance Holdings, Alcazar Capital e Downey Labs di Robert Downey Jr.

Julia Wittlin, partner di RedBird Capital, leader degli investimenti per la fase di crescita early stage, ha aggiunto: «Daniel e il team Red 6 stanno sfruttando il potere della tecnologia moderna per sviluppare applicazioni a duplice uso che migliorano le pratiche di addestramento utilizzate da istituzioni come il Dipartimento della difesa degli Statu Uniti, miscelando al contempo il mondo digitale e fisico nei luoghi di intrattenimento all’aperto e nei casi d’uso simili. Data l’esperienza di RedBird nella collaborazione con aziende innovative nel settore dei servizi aerei e dell’intrattenimento, il nostro investimento è progettato per garantire il capitale strategico e le linee guida operative per aiutare Red 6 a scalare e incidere concretamente sul futuro del settore.»

Robinson e il team Red 6 si concentrano sul fornire un ambiente di addestramento sintetico per fare pratica reale sulle minacce dei quasi pari che sia in grado di migliorare le capacità cognitive e l’apprendimento. Tutto ciò non era possibile finora. ATARS risponderà direttamente alla carenza di piloti degli Stati Uniti e delle forze armate alleate e l’eccessiva estensione delle risorse critiche per la preparazione dei nostri servizi armati in modo più rapido, economico, sicuro e pulito.

«Sono fermamente convinto che per rivoluzionare la base industriale della difesa nel nostro paese vi debba essere una crescente interdipendenza tra il Dipartimento della difesa, imprenditori e capitale privato. Mi fa davvero piacere che investitori sofisticati ed esperti, come RedBird, abbiano dedicato del tempo a comprendere e ad allinearsi alla nostra visione a lungo termine», ha concluso Robinson.

Informazioni su Red 6 Red 6, fondato nel 2018 (ATAR), è il creatore dell’Advanced Tactical Augmented Reality System (ATARS) e dell’Augmented Reality Command and Analytic Data Environment (ARCADE). I sistemi Red 6 sono la prima soluzione di realtà aumentata per esterni, comprovata e a colori, che opera in ambienti esterni dinamici. La loro combinazione porta asset virtuali e costruttivi nel mondo reale, consentendo a piloti e personale di terra di vedere minacce sintetiche in tempo reale, all’aperto e in maniera critica, in ambienti ad alta velocità.

Informazioni su RedBird Capital Partners RedBird Capital Partners è una società privata di investimento che promuove società ad alta crescita e fornisce soluzioni di capitale strategiche a fondatori e imprenditori. Fondata nel 2014 da Gerry Cardinale, RedBird integra sofisticati investimenti di private equity con un mandato di sviluppo aziendale molto pratico che si concentra su tre punti verticali che sono fondamentali per il settore: media e intrattenimento, consumer esperienziale e sport, nonché servizi finanziari. Durante i suoi 30 anni di carriera nel settore degli investimenti, Cardinale ha collaborato con fondatori e imprenditori per costruire alcune delle società di crescita più iconiche nei rispettivi settori. L’azienda gestisce attualmente oltre 8,6 miliardi di $ di asset per conto di un gruppo globale di investitori blue chip istituzionali e di family office. Per ulteriori informazioni si veda www.redbirdcap.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/red-6-completa-la-raccolta-fondi-di-serie-b-da-70-milioni-di–per-amplificare-la-tecnologia-della-realta-aumentata-progettata-per-laddestramento-militare-301840837.html