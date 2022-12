Regalati Fitbit, e regalalo a tutti! Ecco l’alleato hi-tech che stavi cercando.

Dicembre 13, 2022

(MILANO, 13 Dicembre 2022) – MILANO, 13 Dicembre 2022 – Ogni anno scegliere il regalo di Natale per amici e parenti è una vera impresa, tutti hanno tutto! Il pigiama lo hai regalato l’anno scorso, il maglioncino l’anno prima ancora, e quest’anno? La soluzione ai tuoi problemi è sotto al tuo naso, precisamente al polso: uno smartwatch o tracker Fitbit! Ce ne è davvero per tutti i gusti: per lo zio fissato con lo sport, per la nonna che deve tenere sotto controllo il cuore, per l’amico appassionato di tecnologia, per il partner che vuole migliorare il suo stile di vita… perché chi si ama (o è amato) usa Fitbit!

Fitbit Sense 2 – lo smartwatch premium per chi cerca solo il meglio!

Fitbit Sense 2 è lo smartwatch di Fitbit più avanzato di sempre focalizzato sulla salute, con oltre sei giorni di durata della batteria, che ti aiuta a gestire lo stress, a dormire meglio e a monitorare la salute del cuore grazie a sensori in grado di rilevare i segni di fibrillazione atriale tramite l’app ECG e l’algoritmo PPG, la variabilità della frequenza cardiaca e altro ancora. Il nuovo sensore corporeo cEDA di cui è dotato ti permette di identificare i segnali di stress durante tutta la giornata, sfruttando anche parametri come il battito cardiaco, la sua variabilità e la temperatura cutanea: in questo modo ti rende più consapevole delle attività che influiscono sulla tua salute psico-fisica e ti aiuta a creare una routine più adeguata, suggerendoti modi differenti per gestire lo stress in tempo reale, tra cui la registrazione dell’umore, la respirazione guidata e sessioni di rilassamento, tutte utilizzabili dal polso o dall’app Fitbit.

PREZZO: Fitbit Sense 2 è disponibile al prezzo consigliato di 299,99€ nei colori grigio scuro/alluminio grafite, bianco lunare/alluminio grigio platino e blu nebbia/alluminio oro chiaro.

Fitbit Versa 4 – lo smartwatch per i veri sportivi!

Fitbit Versa 4 è lo smartwatch focalizzato sul fitness, che offre più di 40 modalità di allenamento, statistiche in real time, GPS integrato e Minuti in Zona Attiva, tutte disponibili al polso, comprese le nuove modalità come HIIT, sollevamento pesi, CrossFit e danza. Allenati all’aperto con il GPS integrato e trova nuova ispirazione scegliendo tra oltre 1.000 allenamenti e sessioni di rilassamento con Fitbit Premium, incluso per 6 mesi. Inoltre, con Premium puoi accedere al Livello di Recupero Giornaliero che ti aiuta a capire quando il tuo corpo è pronto a dare il massimo o ha bisogno di recupero. Ogni punteggio è accompagnato da azioni e suggerimenti consigliati, come un obiettivo di Minuti Zona Attiva o sessioni di recupero. Il tutto con una durata della batteria di 6 giorni e un design più sottile e leggero.

PREZZO: Fitbit Versa 4 è disponibile al prezzo consigliato di 229,99€ nei colori nero/alluminio grigio grafite, blu avio/alluminio grigio platino, rosa sabbia/alluminio rame rosa e rosso ciliegia/alluminio rame rosa

Fitbit inpire 3 – il tracker per chi ama la semplicità!

Fitbit Inspire 3 è un tracker divertente e facile da utilizzare, con una durata della batteria di ben 10 giorni, che consente di stare al passo con la tua salute. Si propone come “ottimo dispositivo entry-level” con un display a colori, in grado di monitorare metriche importanti ad un prezzo accessibile. Inspire 3 tiene traccia di tutti i tuoi movimenti e registra automaticamente i Minuti in Zona Attiva, le calorie bruciate, la distanza percorsa, il battito cardiaco e i passi, inviandoti anche pratici promemoria per ricordarti di muoverti durante la giornata, favorendo il tuo metabolismo. Durante l’allenamento, puoi tener d’occhio il battito cardiaco per scoprire quando ti trovi nelle zone Cardio, Picco o Brucia grassi, oltre a monitorare i parametri delle tue attività.

PREZZO: Fitbit Inspire 3 è disponibile al prezzo consigliato di 99,99€ nei colori nero notte/nero, lilla tenue/nero e giallo senape/nero.

Fitbit Charge 5 – il tracker per chi punta su sport e salute!

Fitbit Charge 5 è un tracker caratterizzato da un design sottile ed elegante, che ti aiuta a tenere sotto controllo la forma fisica, lo stress, la salute del cuore, il sonno e molto altro ancora. Primo tracker con app ECG integrata, che ti consente di monitorare dal polso il battito cardiaco e misurare la fibrillazione atriale, con Fitbit Premium (incluso per 6 mesi) ti offre la possibilità di accedere a dati approfonditi e ricevere suggerimenti personalizzati attraverso il pannello Metriche di Salute, con cui puoi tracciare i cambiamenti dello stato di benessere grazie al monitoraggio dei principali parametri corporei.

PREZZO: Fitbit Charge 5 è disponibile al prezzo consigliato di 149,99€ nei colori nero/grafite, grigio platino/grigio blu e bianco lunare/oro chiaro.

