Regia Domus Borgo Sette Torri, location d’eccezione per eventi prestigiosi e cerimonie

(Adnkronos) – “Arte e Gusto: un incontro tra due mondi” è l’ultimo rinomato evento organizzato nella storica dimora di Giovinazzo, proprietà del brand di Alta Moda Sposa, Via della Spiga Milano. Il 28 giugno l’iniziativa Charity, Galà Sotto le Stelle

Bari, 20 giugno 2024. Non solo matrimoni e cerimonie indimenticabili ma anche eventi prestigiosi, che uniscono cultura, moda, arte cinema e alta cucina. Immersa nel verde e circondata da bouganville e agrumeti, la lussuosa residenza storica Regia Domus nel Borgo Sette Torri, a Giovinazzo, è diventata sempre di più location di appuntamenti che uniscono diverse arti. L’ultimo evento in ordine di tempo è stato “Arte e Gusto: un incontro tra i due mondi”, che ha visto la partecipazione come ospiti d’onore di Igles Corelli, chef pluri Stellato Michelin, mente creativa di Gambero Rosso, e del celebre artista Renato Casaro, rinomato e pluripremiato illustratore cinematografico, autore dei manifesti di film quali 007, il Nome della Rosa, Rambo e tutte le pellicole del grande regista Sergio Leone. La serata è stata l’occasione per mescolare la multicolore vena artistica che ha impreziosito tanti film prestigiosi con il piacere della buona cucina, arricchita anche dai dolci del Maestro pasticcere Nicola Giotti; gli ospiti si sono immersi in un’esperienza multisensoriale che ha incantato i sensi e ha stimolato l’immaginazione. “Siamo orgogliosi – afferma Francesco De Gennaro, Ceo di Via della Spiga Milano e di Regia Domus – che la Regia Domus stia diventando sempre di più punto di riferimento per appuntamenti che uniscono l’eleganza e la bellezza di questo luogo incantevole con un dialogo costante tra mondi diversi. Siamo diventati anche la sede degli eventi culturali di Confimi Industria Puglia, organizzati tutto l’anno e su argomenti molto diversi tra loro”.

L’organizzazione della Domus è sempre in fermento e ora già fervono i preparativi per un altro grande evento, la Quarta Edizione del Galà Sotto le Stelle: “Memorial Giuseppe Carlucci”, l’iniziativa Charity di Via della Spiga Milano. Si terrà il prossimo 28 giugno con un unico obiettivo, quello di raccogliere fondi in favore dell’Associazione Unipancreas sostenuta dal prof. Giovanni Butturini, presidente dell’Associazione e responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Epatobiliopancreatica dell’Ospedale “P. Pederzoli” – Casa di Cura Privata, Peschiera del Garda (Verona).

Sarà un evento straordinario che vedrà la partecipazione di numerose personalità di rilievo. Tra gli ospiti d’onore, il professor Omar Galliani, docente presso l’Accademia di Brera, che contribuirà con una sua opera all’asta di beneficenza. “Il Galà Sotto le Stelle – spiega Francesco De Gennaro – è un appuntamento a cui teniamo in modo particolare. Sarà un momento di condivisione e solidarietà ma anche un’occasione unica per immergersi nell’arte, nella cultura, nella moda, nella musica e nella gastronomia. La serata sarà resa indimenticabile dalla special celebrity Nathalie Aarts, sotto la direzione artistica di Serena K. Baldaccini”.

Un momento di grande eleganza sarà il Defilè Haute Couture “Via della Spiga Milano”, guidato dallo stylist e direttore artistico Nicolas Brucoli. Le modelle sfoggeranno look curati dal rinomato hairstylist Gigi Parrucchiere.

