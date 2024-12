Regolamentazione del betting online: confronto tra UK e Italia

6 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 06/12/2024 – Negli ultimi anni, sia il Regno Unito che l’Italia hanno introdotto misure significative per regolamentare il betting, con l’obiettivo di tutelare i giocatori e prevenire comportamenti problematici e dipendenze. Queste iniziative riflettono un crescente impegno dei governi nel garantire un ambiente di gioco sicuro e responsabile.

Il governo britannico ha annunciato l’introduzione di limiti alle puntate per le slot machine online, fissando un massimo di £5 per giro per gli adulti di età pari o superiore a 25 anni e £2 per i giovani tra i 18 e i 24 anni. Questa misura mira a ridurre i danni associati al gambling, considerando che le slot gratis sono spesso collegate a perdite finanziarie significative e round di gaming prolungati.

Oltre ai limiti di puntata, il governo ha introdotto un prelievo obbligatorio su operatori di betting, destinato a raccogliere circa £100 milioni all’anno. Questi fondi saranno utilizzati per finanziare la ricerca, la prevenzione e il trattamento dei danni legati alle dipendenze dallo stesso, con una parte significativa destinata al Servizio Sanitario Nazionale (NHS).

Le nuove regolamentazioni hanno suscitato reazioni contrastanti all’interno del settore. Il Betting and Gaming Council (BGC) ha espresso preoccupazione riguardo all’impatto economico di queste misure, sottolineando che la maggior parte dei player partecipa in modo sicuro e responsabile.

Tuttavia, il BGC ha riconosciuto l’importanza di affrontare i problemi legati alla dipendenza da gaming e ha dichiarato il suo impegno a collaborare con il governo per implementare le nuove misure. Queste iniziative, con l’obiettivo di bilanciare la protezione dei consumatori e la sostenibilità dell’industria dei giochi slot gratis, rappresentano un passo significativo verso una maggiore regolamentazione del settore.

In Italia, il governo ha introdotto nuove regolamentazioni mirate agli utenti di età compresa tra 18 e 24 anni. Le nuove norme prevedono limiti massimi di ricarica non superiori a €50 al giorno, limiti di tempo di gioco non superiori a 2 ore al giorno e una spesa massima giornaliera di €50. Queste misure sono state implementate per promuovere un approccio più responsabile tra i giovani adulti. Tuttavia, queste restrizioni hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla possibile migrazione degli utenti verso piattaforme non autorizzate, che potrebbero offrire condizioni meno restrittive.

A questo proposito meglio considerare siti online legali come Snai slot, per contrastare l’illecito. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha sottolineato la necessità di ostacolare il gioco illegale e ha proposto la reintroduzione della pubblicità come strumento per informare e proteggere i consumatori.

Le recenti iniziative del Regno Unito e dell’Italia nel campo della regolamentazione evidenziano un impegno condiviso nel promuovere un ambiente di gaming più sicuro e responsabile. Tuttavia, le strategie adottate dai due paesi presentano differenze significative, riflettendo approcci distinti nella gestione delle sfide legate al settore. Nel Regno Unito, l’introduzione di limiti alle puntate per le slot machine online e l’implementazione di un prelievo obbligatorio sugli operatori mirano a ridurre i danni associati al gambling e a finanziare programmi di prevenzione e trattamento. Queste misure rappresentano un tentativo di bilanciare la protezione dei consumatori con la sostenibilità dell’industria del gioco, riconoscendo al contempo l’importanza di un contributo finanziario da parte degli operatori per affrontare le problematiche sociali derivanti dal betting.

In Italia, le restrizioni specifiche per i giovani utenti, come i limiti di ricarica e di tempo di gioco, riflettono una preoccupazione particolare per la protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. Tuttavia, l’efficacia di queste misure dipenderà dalla capacità del governo di contrastare il gaming illegale e di garantire che i bettor non si rivolgano a piattaforme non autorizzate, attratti da condizioni meno restrittive. La proposta del Ministro dello Sport di reintrodurre la pubblicità per il betting legale evidenzia la necessità di informare adeguatamente i consumatori e di promuovere pratiche di betting responsabile.

Il futuro della regolamentazione in entrambi i paesi dipenderà dalla capacità di monitorare e adattare le misure adottate, rispondendo prontamente alle dinamiche di un settore in continua evoluzione. La cooperazione tra istituzioni, operatori e consumatori sarà essenziale per garantire un equilibrio tra intrattenimento, sicurezza e sostenibilità economica, dimostrando che il betting può essere un’attività controllata e consapevole.

