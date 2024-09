Relu, Leader Mondiale nell’Automazione Dentale, si Espande negli Stati Uniti

12 Settembre 2024

BOSTON, 12 settembre 2024 /PRNewswire/ — Relu, pioniere nelle soluzioni di intelligenza artificiale per laboratori odontotecnici e software providers, è orgoglioso di annunciare la sua espansione negli Stati Uniti dopo il successo globale nel settore dell’automazione ortodontica e della chirurgia dentale. Questa manovra strategica comprende l’apertura di un nuovo ufficio a Harvard Square, Boston, prevista per il 1° ottobre 2024, che rafforza ulteriormente l’impegno di Relu a essere il precursore della tecnologia dentale nel più grande mercato dentale del mondo.

Accelerazione della Presenza negli Stati Uniti per Rafforzare il Coinvolgimento di Clienti e Partner

Con il mercato statunitense in rapida espansione come la componente a più alta crescita per Relu, l’azienda sta rafforzando la sua presenza diretta nel paese per servire al meglio la crescente base di clienti e favorire collaborazioni più strette con i leader del settore. Per sottolineare l’importanza di questa espansione negli Stati Uniti, l’Amministratore Delegato e Cofondatore di Relu, Holger Willems, si trasferirà negli Stati Uniti per guidare personalmente l’iniziativa.

“Sono entusiasta di guidare il nostro ampliamento negli Stati Uniti con l’apertura del nuovo ufficio a Boston. La nostra diffusione negli Stati Uniti, il più grande mercato dentale del mondo, ci permette di essere più vicini ai nostri clienti e partner, accelerando così l’adozione delle nostre soluzioni di IA in ortodonzia e implantologia”, spiega Willems.

Rafforzare la Crescita Attraverso una Tecnologia Affidabile

Al centro della missione di Relu c’è un’incessante ricerca all’innovazione che non serve solo a far progredire la sua abilità tecnica, ma anche a dare ai professionisti del settore dentale la possibilità di ridefinire la cura verso i pazienti. Il Relu® Engine incarna questa ambizione, trasformando le complesse procedure odontoiatriche con un’efficienza e una precisione rivoluzionarie. Questa dedizione a una tecnologia pratica e d’impatto apre la strada verso il successo in tutto il settore.

Philip Toh, ex Strategy Director di Henry Schein, Presidente di The Smilist e Membro del Consiglio di Amministrazione di Relu, commenta il potenziale di questa espansione: “Con l’ingresso di Relu nel territorio statunitense, non stiamo solo parlando di crescita del mercato, ma stiamo ponendo le basi per una vera rivoluzione nella fornitura di cure dentistiche. La vicinanza alla nostra base di utenti infonderà le nostre innovazioni con intuizioni del mondo reale, rendendo ogni progresso profondamente rilevante e prezioso.”

Informazioni su Relu

Relu è stata fondata nel 2019 con il sogno di rendere i trattamenti dentali più sicuri e veloci. Include avanzati sistemi di visione artificiale e di intelligenza artificiale per automatizzare i processi di lavoro manuali. I loro Relu® Engine e Relu® Creator sono utilizzati dai laboratori odontotecnici e dai partner software per più di migliaia di trattamenti ortodontici e implantari al giorno. Relu ha sede a Lovanio, in Belgio, e un ufficio a Boston, MA, USA. Per saperne di più: relu.eu

