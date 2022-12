REM Sicilia: l’impegno per l’ambiente come mission aziendale

Dicembre 23, 2022

(Adnkronos) – Siracusa, 23 Dicembre 2022. Oggi parliamo REM srl, un’importante azienda siciliana che da anni lavora nel settore ambientale e non solo.

Ne parliamo perché è noto quanto siano importanti oggi tematiche come quella della tutela ambientale, della gestione dei rifiuti, della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica e quanto sia fondamentale che nel nostro Paese vi siano aziende in grado di gestire al meglio settori così delicati.

Molte imprese italiane, operanti in vari settori, hanno compreso che l’attenzione alle tematiche ambientali non deve essere semplicemente una facciata, ma una parte importante della mission aziendale; REM può orgogliosamente affermare di far parte di questo gruppo di imprese.

Uno sguardo su REM srl

REM è un’azienda siciliana (la sede legale si trova a Siracusa, in Viale Teracati 156) che con il passare del tempo, grazie a politiche lungimiranti e a investimenti in tecnologie d’avanguardia, è divenuta sempre di più un punto di riferimento per tutti coloro che operano nel settore ambientale, nel settore delle costruzioni e dei montaggi per vari tipi di industria, nel settore delle infrastrutture, onshore, offshore, navale.

Da anni REM collabora proficuamente con moltissime aziende di grande prestigio, sia del settore pubblico che in quello privato; vediamo qualche esempio:

•Eni Spa settore Refining e Marketing (realizzazioni di pozzi e piezometri presso lo stabilimento Eni di Robassomero, in provincia di Torino)

•Enel spa(installazione piezometro presso la centrale termoelettrica di Augusta).

•Edison spa(servizio di pronto intervento anti-inquinamento presso il Campo Vega situato nel canale di Sicilia)

•Rete ferroviaria italiana SPA (lavori di smaltimento e/o recupero di materiale proveniente dalla demolizione del viadotto Gela-Caltagirone).

Questi sono solo alcuni semplici esempi delle collaborazioni di REM con importanti realtà aziendali del panorama nazionale; con queste e molte altre imprese, REM è legata da contratti pluriennali di assistenza, manutenzione e pronto intervento.

Una parte importante dell’attività di REM è rivolta alla gestione di impianti di trattamento dei rifiuti (anche mobili); il bacino di utenza, pubblico e privato, è particolarmente vasto; la presenza di questi impianti di gestione rifiuti è fondamentale per il territorio siciliano; grazie a essi, infatti, non è più necessario, come avveniva in passato, affrontare ingenti spese extra per portare i rifiuti fuori dal territorio della Regione Sicilia. Di seguito qualche cenno su tali impianti.

Impianto di compostaggio “Cava dei Modicani”

Questo impianto si trova a Ragusa; la sua inaugurazione ha ricevuto il plauso di Legambiente che ha commentato l’evento come “una buona notizia per la gestione sostenibile dei rifiuti e per l’economia circolare del nostro territorio”.

Impianto di compostaggio “Milisinni” di Catania

Si tratta di un impianto per il compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in grado di trattare annualmente un quantitativo di rifiuti che si aggira sulle 230.000 tonnellate circa.

Le avveniristiche soluzioni adottate in questo impianto lo rendono un esempio da seguire, non solo nel nostro Paese, ma anche in tutta Europa.

Nell’impianto di Milisinni si realizza un compost di altissima qualità che viene interamente reimpiegato in ambito agricolo; niente finisce sprecato. Un vero e brillante esempio di economia circolare.

L’impianto si fa anche notare per il fatto che il rischio di sversamenti sui terreni circostanti è praticamente nullo; esso è infatti dotato di un sistema di lavorazione sottovuoto strutturato in modo che eventuali perdite vengano convogliate all’interno e non all’esterno della struttura.

Impianti di compostaggio mobili

Oltre alla gestione degli impianti di compostaggio di Ragusa e Catania, REM dispone anche di vari impianti di compostaggio mobili, una soluzione all’avanguardia che permette di risolvere alcuni problemi logistici in cui possono incorrere sia le amministrazioni pubbliche che quelle private.

Un altro settore in cui REM srl opera con successo è quello delle bonifiche ambientali. Ricordiamo che, come specificato nel art. 240 di D.Lgs. 152/2006, si definisce bonifica ambientale “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento/le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello inferiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio”.

Per quanto riguarda il ritiro e il trasporto dei rifiuti, REM lo effettua con mezzi propri (adibiti anche al trasporto di merci pericolose); gli utenti, enti pubblici e privati, vengono forniti di contenitori di vario tipo (sacchi, casse ecc.). Vale la pena di ricordare che il parco mezzi dell’azienda è quasi interamente di categoria Euro 6; si tratta quindi di vetture decisamente meno inquinanti di quelle appartenenti a categorie Euro meno recenti.

Come si può notare, l’attenzione di REM per l’ambiente emerge in tutte le sue molteplici attività.

Le certificazioni di REM srl

Numerose le certificazioni di cui l’impresa è dotata; fra queste ricordiamo in particolare la ISO 9001 Qualità, la ISO 14001 Ambiente, la ISO 45001 Sicurezza e la ISO 37001 Prevenzione della corruzione e la SA8000 Responsabilità sociale.

