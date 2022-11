REPEAT Skins, sono arrivati gli slip mestruali invisibili

Novembre 23, 2022

(Adnkronos) – L’alternativa sana, ecologica ed economica che sostituisce gli assorbenti

Milano, 23 novembre 2022. Niente più macchie, stress durante il ciclo e assorbenti che perdono e si spostano. Gli slip REPEAT danno la priorità al comfort: assorbono il flusso e sostituiscono assorbenti esterni ed interni. Si indossano come normali mutandine invisibili sotto i vestiti, permettono di dimenticare le protezioni igieniche irritanti e rendono la settimana di ciclo molto più confortevole. Lavabili, riutilizzabili e discreti, sostituiscono tutte le protezioni usa e getta. La proposta REPEAT va dal classico nero alla serie Skins: 5 tonalità color carne – Light, Tan, Warm, Dark, Deep per fondersi al meglio con la pelle e rispettarla.

Ma come funzionano?

Il primo strato in cotone assorbe l’umidità e mantiene le mutandine asciutte e fresche. Il secondo strato, in fibra di bambù, è super assorbente e può trattenere liquidi fino a 4 volte un normale assorbente. L’ultimo strato è in tessuto TPU, impermeabile e traspirante che impedisce le perdite. Perfetti per chi passa molte ore fuori casa gli slip Repeat sono consigliati da indossare anche durante le attività sportive, per vivere l’experience in tutta libertà. La loro versatilità li rende inoltre gli alleati perfetti da mettere in valigia per viaggiare.

REPEAT, inoltre, usa materiali locali come il cotone OEKO TEX STANDARD 100 e il bambù che viene lavorato nel suo ambiente nativo, nel laboratorio di proprietà -responsabile e specializzato- a Shantou, in Cina. Oltre ai materiali certificati e controllati, rispetta standard di qualità etica e ambientale certificati di buona retribuzione e condizioni di lavoro.

REPEAT è la storia di tre giovani designer francesi e imprenditori militanti: Florian, Anjali e Jonathan, che sognavano di creare insieme un progetto etico e positivo che avrebbe cambiato non solo la vita degli altri ma anche la loro.

Perché stiamo facendo tutto questo?

Più di 45 miliardi di assorbenti e tamponi interni vengono buttati via ogni anno nel mondo. Impiegano 500 anni per decomporsi, proprio come le bottiglie di plastica. Gli slip REPEAT durano 5 anni. Non solo, nel 2022 quasi la metà della popolazione mondiale utilizza ancora protezioni sanitarie troppo costose. Si stima che una persona, nell’arco della sua vita per una routine mestruale completa (protezioni notte e giorno, coppette, assorbenti e altri prodotti), spenda 21.500€ ovvero 18€ al mese per l’acquisto di protezioni mestruali usa e getta. Un’ingiustizia dato che non si sceglie di avere le mestruazioni e tanto meno si dovrebbe pagare un prezzo elevato per questo. REPEAT combatte per l’equità mestruale offrendo slip di alta qualità al giusto prezzo: il pack da 3 paia costa €49,90.

