Resilience entra nel mercato europeo e avvia la propria attività in Irlanda, Spagna, Italia, Svezia e Danimarca.

Giugno 22, 2023

LONDRA, 22 giugno 2023 /PRNewswire/ — A meno di un anno dal lancio nel Regno Unito, Resilience sta espandendo la propria attività nel mercato europeo, supportando clienti in Irlanda, Spagna, Italia, Svezia e Danimarca. Altri Paesi seguiranno a breve. In un accordo mediato da Lockton Re LLP, i clienti europei avranno accesso alla Resilience Solution appena lanciata e massimali fino a 5 milioni di dollari, con copertura supportata da HDI Global Specialty SE, valutazione di A.M. Best: A+. Ciò si fonda sulla proficua collaborazione di Resilience con Intact Insurance.

Mentre le società con sede nell’Europa continentale combattono l’ondata di crimini informatici, il mercato europeo ha dovuto fare i conti con prezzi elevati, condizioni di polizza limitate e approcci obsoleti alla sottoscrizione delle polizze. La Resilience Solution fornisce agli agenti dell’Unione Europea l’accesso a un nuovo modo di valutare, misurare e gestire il rischio informatico dei propri clienti. Basata sulla piattaforma di intelligenza artificiale finanziariamente collaudata, la Resilience Solution consente ai titolari di polizze di quantificare il proprio rischio informatico e di dare priorità al proprio programma di sicurezza sulla base di un’analisi di ritorno sugli investimenti dei loro controlli.

“Abbiamo creato un approccio per aiutare le imprese a gestire meglio il rischio informatico, con risultati quantificabili. Anche quando minacce come il ransomware sono aumentate alla fine del 2022, abbiamo constatato i vantaggi di costruire un rapporto continuo con i nostri clienti e i clienti hanno visto un netto miglioramento rispetto allo status quo”, ha dichiarato Vishaal “V8” Hariprasad, CEO e co-fondatore di Resilience. “Insieme al nostro team, che continua a crescere, e ai nostri straordinari partner, stiamo aprendo le porte a un maggior numero di clienti in Europa, offrendo questo approccio a un maggior numero di aziende in tutto il mondo”.

“Il mercato europeo è incredibilmente complesso in termini di rischi informatici e normativi”, ha dichiarato Mario Vitale, Presidente di Resilience. “Disporre di una soluzione che non solo permette di trasferire i rischi, ma aiuta anche i clienti a comprendere la loro particolare esposizione alle minacce, segna una svolta per le imprese di tutto il continente”.

Gli agenti partner di Resilience saranno supportati da un team di assicuratori leader del settore, con decenni di esperienza combinata nel settore informatico. Entreranno a far parte del team di Resilience per supportare le operazioni europee:

La Resilience Solution è fornita attraverso tutti gli agenti partner di Resilience ed è disponibile per i clienti di Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Europa. Per ulteriori informazioni, visitare www.CyberResilience.com.

