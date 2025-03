RESTART – INSPIRE: Al Via la Call per selezionare 5 Startup Innovative nel settore delle Telecomunicazioni del futuro

6 Marzo 2025

6 marzo 2025. – Prende il via I.N.S.P.I.R.E. – Integration of Networks and Services acceleration Program – from Innovative Research to Enterprise, un nuovo programma di accelerazione per startup e team imprenditoriali che operano nel Mezzogiorno d’Italia con soluzioni innovative nel campo delle reti e servizi integrati, per una digitalizzazione ubiqua e sostenibile.

INSPIRE è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Partenariato Esteso RESTART – RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make italy more smART, (codice PE00000001 – CUP D93C22000910001) SPOKE 2, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dall’Unione Europea NextGenerationEU, coordinata dal Politecnico di Bari.

In collaborazione con il Politecnico di Bari, INSPIRE nasce dalla sinergia tra tre importanti realtà del panorama italiano dell’innovazione:

● Giffoni Innovation Hub (GIH) – Incubatore certificato capofila e coordinatore del Progetto;

● SPICI Srl – Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione(SPICI) –

Hub di innovazione digitale specializzato in internazionalizzazione e progettazione di soluzioni digitali;

● Fabbrica Italiana dell’Innovazione Scarl Società Benefit (FII) – Incubatore verticalizzato sulla Blu & Green Economy.

L’obiettivo di INSPIRE è selezionare cinque idee di business/startup altamente innovative per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese nel campo delle telecomunicazioni del futuro, basate sulle tecnologie 5G/6G e sul paradigma del “connecting the unconnected”, cioè sulla creazione di servizi e piattaforme innovativi che migliorano la connessione di persone, luoghi, dispositivi, anche attraverso l’integrazione con tecnologie emergenti come blockchain, intelligenza artificiale, cloud ed edge computing, internet dei droni, reti non terrestri, AR/VR, modelli di digital twin.

Per partecipare, le startup devono avere sede legale e/o operativa nel Mezzogiorno d’Italia o impegnarsi a stabilirla entro 60 giorni dall’ammissione al programma.

INSPIRE offrirà un programma di accelerazione gratuito , erogate in modalità ibrida, online e in presenza, principalmente presso Fabbrica Italiana dell’Innovazione (Napoli) e il Politecnico di Bari.

Il percorso si articolerà in sessioni di formazione imprenditoriale, mentorship one-to-one con esperti del settore ed eventi di networking & business matching. I progetti più promettenti avranno accesso a un ecosistema di innovazione all’avanguardia, con opportunità concrete di

crescita e sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e della digitalizzazione sostenibile, a partire dalle istituzioni pubbliche e aziende del settore privato del Partenariato Esteso RESTART: Università di Roma Tor Vergata; CNR; Politecnico di Bari; Politecnico di Milano; Politecnico di Torino; Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Alma Mater Studiorum Università di Bologna; Università di Catania; Università di Firenze; Università di Napoli Federico II; Università di Padova; Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; Università degli Studi di Roma Sapienza; CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni; Fondazione Ugo Bordoni; Open Fiber; TIM; Vodafone; WIND Tre; Ericsson; Prysmian; Italtel; Leonardo; Athonet; TIESSE.

I team, le startup e gli spinoff interessati a partecipare al programma INSPIRE sono invitate ad inviare la propria candidatura entro il 25 marzo 2025.

Per maggiori informazioni sulla Call, consultare il sito: giffoni.info/restart

Ufficio stampa di Giffoni Innovation Hub

Antonella Passini: pressi@giffonihub.com