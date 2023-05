Rete Cowo®, la soluzione per aprire un coworking in modo semplice, con tante occasioni di crescita

Maggio 25, 2023

(Milano, 24 maggio 2023) – Milano, 24 maggio 2023 – Frutto di un percorso di crescita innovativo, nato dall’intuizione di Massimo Carraro e Laura Coppola, Cowo® è la Rete dei Coworking Indipendenti che, dal 2008, si è affermata come un autentico punto di riferimento nel nostro Paese. Si tratta di un vero e proprio modello di condivisione, concepito per migliorare l’esperienza lavorativa, mettendo le relazioni ancor prima del business. Il progetto di Coworking Italia, in particolare, è incentrato sulla quotidiana condivisione di spazi e conoscenze.

Rete Cowo® è un network composto da oltre 100 spazi lavorativi, distribuiti nel nostro Paese e nel Canton Ticino. È una comunità che riunisce migliaia di professionisti, attivi in molteplici ambiti lavorativi. In più di 15 anni di attività, è stato creato un approccio integrato ben impostato e accuratamente articolato, affinché chiunque possa inaugurare nel modo corretto una proficua attività di Coworking.

Ma come iniziare? E come aprire Coworking? In realtà, i requisiti d’accesso sono pochi e semplici. Il Network, del resto, offre un preciso supporto e una consulenza completa, che spazia dalla formazione tematica allo studio della contrattualistica, dal monitoraggio e assistenza in occasione di sovvenzioni e bandi alle strategie di marketing/comunicazione personalizzate, dagli eventi nazionali ai rapporti con le istituzioni.

In particolare, nella consulenza Cowo® rientrano:

· Sopralluogo di un esperto di Rete Cowo®, in persona o in videochiamata;

· Analisi delle potenzialità commerciali e dei possibili margini di guadagno;

· Business Plan su tre anni;

· Documento di valutazione del progetto di Coworking;

· Sessione di lavoro conclusiva e colloquio finale con Massimo Carraro, il fondatore di Rete Cowo®.

Affidandosi a Cowo®, che è una rete e non un franchising, è possibile approfittare di un supporto su misura, privo di vincoli. Senza contare, poi, che l’apertura di un progetto di Coworking unisce crescita professionale e guadagno economico, non vincola nel lungo periodo e può essere svolta da qualsiasi tipo di territorio.

Alla base del progetto di Rete Cowo® vi è un’idea di Coworking che punta a trasformare il lavoro in un’esperienza migliore, grazie alla condivisione quotidiana di spazi e conoscenze. Il coworker non è un semplice cliente, bensì un vero e proprio professionista con cui dare forma ad una relazione seria e vantaggiosa.

Tutti gli aspetti chiave della visione di Cowo® sono raccolti nel Cowo® Manifesto, consultabile su https://cowo.it/. Lo stesso portale ufficiale rappresenta una risorsa strategica, che annovera oltre 1.400 articoli e pagine, riflesso di una conversazione continua e sempre in evoluzione sul Coworking.

Rete Cowo®, infine, è il risultato delle idee di Massimo Carraro, co-fondatore di Rete Cowo® nonché autore del libro “Ho fatto un Coworking, anzi 100: Se la relazione viene prima del business: storia di Cowo®”, disponibile su Amazon.

